Bula Streaming Aluguel ou compra digital Coração Selvagem (2026)

James Belmont, um veterano das Forças Especiais, sobrevive a um acidente aéreo e fica isolado no Alasca. Ao seu lado está Odin, o cão militar com quem compartilha treinamento e experiência. Longe de uma estrutura de resgate, os dois precisam atravessar uma paisagem hostil e transformar a confiança construída em combate numa chance de voltar para casa.

O reencontro de Pitt e Ayer retoma uma parceria estabelecida em “Corações de Ferro”, de 2014. Naquele filme, o ator comandava a tripulação de um tanque no fim da Segunda Guerra Mundial. Agora, a história escrita por Cameron Alexander concentra a dependência entre companheiros numa dupla que precisa se entender sem compartilhar a mesma linguagem.

Há um bastidor que ajuda a dimensionar essa relação. Em entrevista divulgada pela Paramount, Pitt explicou que passou tempo com Uber, o cachorro que interpreta Odin, para que o animal se sentisse seguro com ele. Essa convivência antecedeu as filmagens. A confiança, portanto, foi também uma condição prática de trabalho, além de um tema do roteiro.

A Nova Zelândia serviu de cenário para o Alasca, segundo o relato da produção. J.K. Simmons e Anna Lambe completam o elenco principal. O deslocamento para locações naturais dá contexto à proposta de uma aventura em que a força física não resolve tudo: observar o ambiente e responder ao comportamento do outro são recursos tão importantes quanto seguir adiante.

No Brasil, o filme pode ser encontrado para compra no Prime Video e na Apple TV Store; a oferta de aluguel também aparece em serviços como Claro tv+. As modalidades variam entre as lojas, por isso vale conferir a opção exibida antes de iniciar a sessão. A seleção de filmes da Bula traz ainda alternativas incluídas em assinaturas.