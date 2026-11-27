Às vésperas do Natal, numa pequena comunidade da Dinamarca, Lucas (Mads Mikkelsen) divide os dias entre o trabalho numa creche e os planos de morar com o filho adolescente depois de um divórcio difícil. A rotina muda quando Klara (Annika Wedderkopp), de cinco anos, faz um comentário que leva a diretora a suspeitar de abuso sexual. A menina é filha de Theo (Thomas Bo Larsen), o melhor amigo de Lucas. Em “A Caça”, Thomas Vinterberg acompanha o que acontece quando essa suspeita sai da creche e chega às famílias que, até então, confiavam seus filhos ao professor.

Uma conversa na creche

Klara gosta de passear com a cadela de Lucas. Na rua, ele presta atenção à mania da menina de desviar das frestas da calçada. São pequenos sinais da familiaridade entre os dois. Quando ela lhe dá um presente e o beija na boca, Lucas pede que não faça aquilo de novo. Ele fala com delicadeza, mas Klara fica magoada. Mais tarde, a menina diz à diretora da creche que viu as partes íntimas do professor. Para quem assistiu à conversa entre os dois, a distância entre o que aconteceu e o que os adultos passam a discutir já é dolorosa.

Grethe (Susse Wold) leva a fala de Klara a sério e chama um conhecido para conversar com a menina. Ele faz perguntas que já sugerem partes da história. Muitas vezes, basta à criança concordar. Annika Wedderkopp torna a conversa desconfortável com pouco. Ela hesita, responde em voz baixa e parece querer sair dali. Os adultos, concentrados no que temem descobrir, prestam mais atenção às respostas do que à maneira como chegaram a elas. Grethe avisa os pais, e Lucas é afastado do trabalho.

A acusação chega à casa de Theo

Thomas Bo Larsen dá a Theo um ar de quem ainda procura um jeito de conversar com o velho amigo, mesmo quando já mal consegue olhar para ele. O vínculo entre os dois pesa porque Lucas conhece aquela família de perto. A menina que agora precisa ser ouvida é a mesma de quem ele costumava cuidar. Vinterberg leva a sério o medo de Theo pela filha, e é isso que torna tão penoso assistir ao pai tomar distância de alguém que conhecia havia anos.

Mads Mikkelsen poderia fazer de Lucas um homem indignado desde a primeira conversa. O que ele deixa aparecer primeiro é a perplexidade. Na creche, Lucas precisa perguntar à diretora do que está sendo acusado. Ela hesita em contar os detalhes, embora já tenha decidido afastá-lo. É uma cena em que o ator faz muito com a demora de uma resposta. Lucas ainda está tentando acompanhar a conversa quando percebe que a decisão sobre seu trabalho já foi tomada.

Marcus tenta defender o pai

Antes da acusação, Marcus (Lasse Fogelstrøm) queria morar com Lucas. Depois que a notícia se espalha, o adolescente procura Klara e pergunta por que ela contou aquela história. Ele tem a confiança impaciente de quem acredita que uma conversa de poucos minutos pode resolver o que os adultos passaram dias discutindo. A família da menina intervém, e a tentativa de defender o pai termina em briga. Vinterberg dá a Marcus espaço para errar. O rapaz quer ajudar, mas escolhe a única pessoa de quem os adultos exigiram respostas demais.

Uma ida ao mercado

Perto do Natal, Lucas sai para comprar comida e os funcionários do mercado se recusam a atendê-lo. É uma das melhores cenas de “A Caça”. O homem que trabalhava com os filhos dos vizinhos agora depende da boa vontade deles até para fazer as compras. Mikkelsen deixa transparecer o cansaço de quem já teve de se explicar tantas vezes e, naquela hora, só quer levar comida para casa. Vinterberg poderia pôr mais uma discussão sobre a acusação na boca dos personagens. Prefere ficar com o constrangimento daquela tarefa comum, que acaba com Lucas sendo posto para fora do mercado.