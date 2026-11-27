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Yusuke Kafuku é ator e diretor de teatro. Dois anos depois da morte da mulher, aceita montar “Tio Vânia”, de Anton Tchékhov, num festival em Hiroshima. A organização determina que ele tenha uma motorista, Misaki Watari, uma jovem de poucas palavras. Os trajetos no Saab vermelho criam uma convivência que se prolonga para além do trabalho. Enquanto os ensaios avançam, encontros e conversas o aproximam de questões que ficaram sem resposta em seu casamento.

Hamaguchi transforma o carro num espaço de escuta. Motorista e passageiro dividem a viagem, mas nem sempre o mesmo pensamento. Há pausas, histórias contadas aos poucos e momentos em que ouvir alguém exige abandonar uma certeza. Hidetoshi Nishijima e Toko Miura sustentam essa aproximação com uma economia de gestos que torna os diálogos mais intensos.

A montagem teatral amplia o que acontece nesses deslocamentos. Os ensaios de “Tio Vânia” reúnem intérpretes de línguas diferentes e fazem da atenção ao outro uma condição do trabalho. Palavras repetidas no palco passam a encontrar novas ressonâncias na experiência de Kafuku. Literatura, teatro e cinema se cruzam na maneira como os personagens tentam compreender a própria vida.

No material de imprensa distribuído pela Janus Films, Hamaguchi explica que incorporou elementos de outros dois contos de “Homens sem Mulheres” à adaptação do texto principal. Essa ampliação dá espaço à história de Oto, a mulher de Kafuku, e às relações que continuam a afetá-lo. A narrativa preserva zonas de dúvida e permite que uma conversa reorganize aquilo que parecia conhecido.

Na cerimônia de 2022, a Academia indicou o longa a melhor filme, direção, roteiro adaptado e filme internacional, categoria em que venceu pelo Japão. Em Cannes de 2021, o prêmio de roteiro foi para Hamaguchi e Takamasa Oe. As quase três horas encontram sua medida na construção paciente das relações, dando tempo para que cada fala e cada silêncio adquiram peso.