Bula Streaming Prime Video · assinatura A Pior Pessoa do Mundo (2021)

Julie se aproxima dos 30 anos com a sensação de que suas escolhas ainda não formam uma vida. Muda de interesses, experimenta profissões e namora Aksel, um quadrinista mais velho, que parece ter encontrado um lugar no mundo. Um encontro com Eivind, numa festa, abre outra possibilidade afetiva. Entre o desejo de começar de novo e a cobrança por estabilidade, ela tenta descobrir quais decisões são suas e quais apenas respondem ao que esperam dela.

Reinsve encontra a força da personagem nas mudanças de disposição. Uma conversa que começa com entusiasmo pode terminar em impaciência; a segurança de uma escolha dura até que outra experiência a coloque em dúvida. Julie conquista a proximidade do espectador sem precisar se tornar exemplar. Há generosidade, egoísmo, humor e medo em suas atitudes, às vezes na mesma cena.

O roteiro de Trier e Eskil Vogt organiza essa inquietação em 12 capítulos, com prólogo e epílogo. A divisão permite saltos e mudanças de tom: o encontro amoroso convive com a conversa desconfortável, e a leveza de uma noite pode dar lugar a uma percepção dolorosa sobre o tempo. Oslo participa desse movimento, entre apartamentos, festas, ruas e a liberdade provisória de caminhar pela cidade.

Anders Danielsen Lie dá a Aksel uma mistura de inteligência, afeto e necessidade de controle. Herbert Nordrum oferece a Eivind outro ritmo, menos comprometido com a ideia de um futuro já desenhado. O interesse do filme está em acompanhar como Julie se comporta nessas relações e o que cada uma revela de uma pessoa ainda em formação.

As duas candidaturas registradas pela Academia foram a de filme internacional, representando a Noruega, e a de roteiro original, para Vogt e Trier. O prêmio de Cannes pertence à atuação de Reinsve. São reconhecimentos distintos que ajudam a localizar os dois grandes trunfos da sessão: uma protagonista cheia de contradições e uma escrita capaz de acolhê-las.