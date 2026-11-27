Bula Streaming Netflix · assinatura Dias Perfeitos (2023)

Hirayama trabalha na limpeza de banheiros públicos em Tóquio e segue uma rotina cuidadosamente organizada. Sai cedo, dirige ouvindo fitas cassete, almoça perto das árvores e lê antes de dormir. Fotografar a luz entre as folhas é um de seus pequenos rituais. Os encontros com um colega de trabalho e outras pessoas que atravessam seus dias introduzem variações nessa ordem. A chegada de sua sobrinha traz perguntas sobre um passado que ele prefere guardar.

Yakusho constrói o personagem pela atenção. Seu rosto muda ao ouvir uma música, perceber alguém ou terminar uma tarefa; o espectador aprende a reconhecer essas diferenças. O prêmio concedido pelo júri de Cannes valoriza justamente uma interpretação que sustenta longos trechos sem precisar explicar em voz alta o que Hirayama sente.

Wenders acompanha o trabalho com paciência e precisão. Ferramentas, gestos e trajetos ganham duração na tela. Ao retornar aos mesmos lugares, a câmera permite perceber o que se altera: a luz, uma visita, um contratempo, o estado de espírito de quem parecia fazer tudo sempre da mesma maneira. A repetição dá ao filme seu ritmo e torna cada desvio mais expressivo.

As canções ouvidas no carro e os livros próximos da cama também participam desse retrato. São escolhas que ocupam o tempo de Hirayama e sugerem uma vida interior maior do que suas poucas palavras deixam transparecer. Aos poucos, a serenidade inicial ganha espessura, atravessada por lembranças e vínculos que não cabem numa fórmula de felicidade.

A indicação ao Oscar de filme internacional, em 2024, colocou uma produção dirigida pelo alemão Wim Wenders entre as representantes do cinema japonês na premiação. O reconhecimento veio depois da vitória de Yakusho em Cannes, no ano anterior. A dimensão da obra, porém, aparece nos detalhes: observar um homem trabalhando, escutando e procurando uma maneira de viver o próprio dia.