Bula Streaming Paramount+ Pequenos Desastres (2025)

O reconhecimento em Cannes veio pelo filme de Fatih Akin, no qual Kruger interpretou uma mulher confrontada com a perda da família. Agora, em outro trabalho centrado na experiência de uma mãe, a atriz assume Jess, personagem da adaptação de “Little Disasters”, romance de Sarah Vaughan. A autora também escreveu “Anatomia de um Escândalo”, outra história sobre o que acontece quando a vida privada se torna objeto de investigação.

Jess chega ao hospital com a filha pequena, que apresenta um ferimento na cabeça. As circunstâncias não ficam claras, e a médica responsável pelo atendimento é Liz, sua amiga, interpretada por Jo Joyner. Entre a confiança construída durante anos e o dever de proteger a criança, Liz enfrenta uma decisão capaz de atingir as duas famílias. Charlotte e Mel, as outras integrantes do grupo, também são arrastadas para a crise.

O ponto de partida coloca a amizade sob uma pressão muito específica: conhecer alguém há muito tempo não elimina o que permanece desconhecido. Uma lembrança afetuosa pode conviver com uma suspeita; uma atitude de proteção pode ser recebida como traição. É nesse conflito entre responsabilidade profissional e lealdade pessoal que o suspense encontra seu motor.

Produzida pela Roughcut Television em associação com a Fremantle, a série de 2025 foi adaptada por Ruth Fowler e Amanda Duke, com direção de Eva Sigurðardóttir. Shelley Conn e Emily Taaffe completam o quarteto principal. O formato de seis capítulos favorece quem procura uma narrativa concentrada, com o mistério ligado a relações reconhecíveis, sem a necessidade de atravessar várias temporadas.

Para outra adaptação literária movida por segredos familiares, veja também a indicação de “O Cuco de Cristal”, disponível na Netflix.