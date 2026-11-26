Vencedora do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes de 2017 por “Em Pedaços”, Diane Kruger protagoniza “Pequenos Desastres”, disponível no Paramount+. Na minissérie britânica de seis episódios, ela interpreta uma mãe cuja passagem por um pronto-socorro ameaça desfazer uma amizade de dez anos.
Pequenos Desastres (2025)
O reconhecimento em Cannes veio pelo filme de Fatih Akin, no qual Kruger interpretou uma mulher confrontada com a perda da família. Agora, em outro trabalho centrado na experiência de uma mãe, a atriz assume Jess, personagem da adaptação de “Little Disasters”, romance de Sarah Vaughan. A autora também escreveu “Anatomia de um Escândalo”, outra história sobre o que acontece quando a vida privada se torna objeto de investigação.
Jess chega ao hospital com a filha pequena, que apresenta um ferimento na cabeça. As circunstâncias não ficam claras, e a médica responsável pelo atendimento é Liz, sua amiga, interpretada por Jo Joyner. Entre a confiança construída durante anos e o dever de proteger a criança, Liz enfrenta uma decisão capaz de atingir as duas famílias. Charlotte e Mel, as outras integrantes do grupo, também são arrastadas para a crise.
O ponto de partida coloca a amizade sob uma pressão muito específica: conhecer alguém há muito tempo não elimina o que permanece desconhecido. Uma lembrança afetuosa pode conviver com uma suspeita; uma atitude de proteção pode ser recebida como traição. É nesse conflito entre responsabilidade profissional e lealdade pessoal que o suspense encontra seu motor.
Produzida pela Roughcut Television em associação com a Fremantle, a série de 2025 foi adaptada por Ruth Fowler e Amanda Duke, com direção de Eva Sigurðardóttir. Shelley Conn e Emily Taaffe completam o quarteto principal. O formato de seis capítulos favorece quem procura uma narrativa concentrada, com o mistério ligado a relações reconhecíveis, sem a necessidade de atravessar várias temporadas.
Para outra adaptação literária movida por segredos familiares, veja também a indicação de “O Cuco de Cristal”, disponível na Netflix.
Por que assistir
Para quem gosta de suspenses em que o perigo surge dentro de relações de confiança. A presença de Diane Kruger e Jo Joyner dá um motivo adicional para acompanhar o embate entre duas amigas obrigadas a interpretar de maneiras diferentes a mesma emergência.