Bula Streaming Paramount+ NCIS: Tony & Ziva (2025)

Tony e Ziva estão em Paris, onde criam a filha, Tali. A vida construída longe do antigo trabalho é interrompida quando a empresa de segurança de Tony sofre um ataque. Com a família em perigo, eles precisam atravessar a Europa, descobrir quem está por trás da ameaça e decidir em quem ainda podem confiar. A investigação passa a conviver com uma responsabilidade imediata: proteger a menina enquanto os dois tentam funcionar como uma equipe.

O reencontro é o principal acontecimento fora da trama. No anúncio da estreia, Weatherly e De Pablo destacaram a experiência de voltar a interpretar juntos esses papéis após mais de uma década. Ambos também são produtores executivos da série. Isso dá ao derivado uma ligação direta com os intérpretes que construíram a relação em “NCIS” e permite acompanhar os personagens numa etapa em que a paternidade já ocupa um lugar central.

John McNamara é o criador e responsável pela condução da série, produzida pela CBS Studios. Isla Gie interpreta Tali, e o elenco inclui Amita Suman, Maximilian Osinski e Lara Rossi. O formato concentra a perseguição ao longo de dez episódios, com a família como ponto de continuidade. A experiência profissional dos protagonistas oferece ferramentas para enfrentar o perigo, mas não elimina as dificuldades de confiança que eles carregam para a vida doméstica.

A temporada estreou em setembro de 2025, inclusive no Brasil. Em dezembro daquele ano, o Paramount+ e a CBS Studios confirmaram o cancelamento, noticiado pela revista “Variety”; portanto, a indicação é para os dez episódios produzidos, sem expectativa de uma segunda temporada anunciada. O apelo permanece no retorno da dupla e na mudança de escala: personagens conhecidos por integrar uma equipe numerosa passam a sustentar uma aventura em que as consequências chegam diretamente à filha e à relação entre os pais.