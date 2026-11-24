Bula Streaming Apple TV Mulheres Imperfeitas (2026)

Mary, Eleanor e Nancy compartilham uma amizade de décadas. A morte de uma delas obriga as sobreviventes a enfrentar o luto enquanto uma investigação põe em dúvida aquilo que acreditavam saber umas sobre as outras. Moss interpreta Mary, Washington vive Eleanor e Mara faz Nancy. O crime cria uma pergunta policial, mas também outra, de alcance mais próximo: quanto uma pessoa consegue esconder justamente de quem a conhece há mais tempo?

Os Emmys citados no currículo das protagonistas vieram de trabalhos diferentes. Moss venceu em 2017 como atriz de drama e produtora de “The Handmaid’s Tale”. Washington ganhou em 2020 como produtora executiva de “Live in Front of a Studio Audience”, na edição dedicada a “All in the Family” e “Good Times”, premiada como especial de variedades ao vivo. Em “Mulheres Imperfeitas”, as duas também participam da produção executiva. A reunião aproxima profissionais acostumadas a atuar tanto diante das câmeras quanto nas decisões de um projeto.

Annie Weisman, criadora de “Physical”, conduz a adaptação do livro de Araminta Hall. A direção inclui Lesli Linka Glatter, Nzingha Stewart, Daina Reid e Jet Wilkinson, e o elenco reúne ainda Joel Kinnaman e Corey Stoll. A proposta é acompanhar como o crime altera a leitura de uma amizade antiga: lembranças, compromissos e versões pessoais passam a ser examinados sob a pressão de uma investigação. Isso dá ao suspense um interesse que não depende apenas de descobrir o responsável pelo assassinato.

A primeira temporada estreou em março de 2026 e tem oito episódios. Embora o projeto tenha sido apresentado inicialmente como minissérie, a Apple anunciou uma segunda temporada em outubro. A continuação terá Eleanor, personagem de Washington, no centro de uma história original, com Weisman e Justin Hillian à frente. Os episódios já disponíveis permitem conhecer o trio e a adaptação do romance antes desse novo capítulo, que não deve ser confundido com uma temporada já lançada.