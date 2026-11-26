Bula Streaming HBO Max Ângela Diniz: Assassinada e Condenada (2025)

Na lista oficial de vencedores, a organização do PRODU atribui o prêmio a Elena Soárez, Thais Tavares e Pedro Perazzo. O reconhecimento valoriza a escrita de uma adaptação que precisa enfrentar um problema central: contar um crime amplamente conhecido sem reduzir a pessoa assassinada à condição de vítima. A direção geral é de Andrucha Waddington, e a produção, da Conspiração.

A série de 2025 parte do podcast “Praia dos Ossos”, da Rádio Novelo, para dramatizar a trajetória de uma mulher que tentou reorganizar a própria vida no Brasil dos anos 1970. O casamento, a separação, os filhos e os novos relacionamentos compõem um cotidiano atravessado por expectativas diferentes para homens e mulheres. No centro está a distância entre escolher um caminho e conseguir que essa escolha seja respeitada.

Marjorie Estiano interpreta Ângela; Emilio Dantas vive Doca Street, e Antonio Fagundes, o advogado Evandro Lins e Silva. A trama acompanha as relações que antecedem o assassinato, ocorrido em 1976, e a disputa pública pelo significado daquele crime. Em vez de depender da descoberta de um culpado, o interesse nasce de outra pergunta: como a intimidade de uma mulher pôde ser usada para deslocar a responsabilidade pela violência sofrida?

Esse recorte aproxima o drama histórico de discussões que continuam reconhecíveis: a fiscalização da vida privada, o peso da reputação e a transformação de ciúme em argumento de defesa. A ficção permite observar esses mecanismos por meio dos personagens, com a tensão de uma história cuja dimensão pública invade as conversas e as relações pessoais.