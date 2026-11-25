Bula Streaming Looke · assinatura adicional no Prime Video Asas do Desejo (1987)

Damiel e Cassiel atravessam Berlim sem serem vistos pelos adultos. Escutam pensamentos, acompanham viajantes e observam pessoas que carregam suas preocupações pelas ruas. Quando Damiel se aproxima de Marion, uma artista de circo, a distância entre testemunhar uma existência e participar dela se torna insuportável. O desejo de conhecer o toque, o gosto e o peso das coisas passa a orientar sua atenção.

A cidade se apresenta como uma reunião de vozes. Dentro de cada passageiro ou leitor existe uma história que os outros desconhecem. Wenders dá espaço a essa multidão interior e faz da escuta uma forma de aproximação. A fantasia permite olhar para hábitos comuns com o espanto de quem ainda não os experimentou.

Bruno Ganz compõe um anjo cuja serenidade não elimina a curiosidade. Seu interesse pela vida aparece na concentração com que acompanha os humanos. Solveig Dommartin, por sua vez, dá à trapezista uma presença ligada ao esforço do corpo e à instabilidade do trabalho. A relação ganha força porque põe em contato maneiras muito diferentes de habitar o mundo.

O contraste entre preto e branco e cor participa dessa passagem do olhar para a experiência. A imagem parece perguntar o que se perde quando se conhece tudo à distância. Uma bebida quente, uma conversa ou o simples fato de estar ao lado de alguém adquirem um valor que a rotina costuma esconder.

O prêmio de direção concedido pelo Festival de Cannes em 1987 reconheceu Wenders por esse filme. Seu interesse permanece na maneira como a encenação reúne uma cidade dividida, uma história de amor e a curiosidade pela existência cotidiana. O movimento é amplo, mas o afeto se concentra em encontros muito particulares.