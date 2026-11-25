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Em uma pequena cidade alemã, Anna visita o túmulo do noivo, morto na Primeira Guerra Mundial. A rotina muda quando encontra um jovem francês deixando flores no mesmo lugar. Adrien diz ter conhecido o rapaz em Paris e procura também seus pais. A presença de alguém vindo do país inimigo desperta resistência, mas suas lembranças oferecem à família uma possibilidade de voltar a conversar sobre quem perdeu. Entre a desconfiança e o desejo de acolhê-lo, Anna tenta compreender o motivo daquela visita.

Ozon organiza o drama em torno de uma pergunta incômoda: quanto estamos dispostos a saber quando uma versão dos acontecimentos nos permite continuar vivendo? O interesse está nas hesitações, nos silêncios e na maneira como uma conversa modifica a posição de quem escuta. A guerra terminou, mas continua determinando quem pode entrar numa casa e que histórias serão recebidas com simpatia.

Paula Beer dá à protagonista uma atenção inquieta. Anna observa antes de responder, e essa reserva impede que o encontro se transforme imediatamente num romance confortável. Pierre Niney compõe uma presença frágil, cuja vontade de se aproximar também produz desconforto. O filme acompanha essa relação sem entregar de saída todas as razões que a movem.

A fotografia de Pascal Marti venceu o César de 2017. O reconhecimento ajuda a situar uma escolha decisiva da encenação: o predomínio do preto e branco e as passagens pontuais para a cor. A mudança participa da experiência emocional dos personagens e merece ser observada sem a expectativa de encontrar uma explicação mecânica para cada aparição.

O projeto retoma uma peça de Maurice Rostand que também inspirou “Não Matarás”, de Ernst Lubitsch. Ozon desloca o centro de atenção para a jovem alemã e permite que sua curiosidade conduza a narrativa. É nesse movimento, entre o que Anna ouve e o que começa a desejar para si, que o drama encontra sua força.