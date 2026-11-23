Apresentado por Carlos Heitor Cony, “Lugar Público” atravessou décadas em exemplares usados antes de voltar ao catálogo de uma editora.

Bula Achados O retorno de “Lugar Público”

José Agrippino de Paula publicou “Lugar Público” em 1965. O romance saiu pela Civilização Brasileira, apresentado por Carlos Heitor Cony, e precisou esperar até 2004 para ganhar uma segunda edição, pela Papagaio. Trinta e nove anos separam as duas datas. Nesse intervalo, o nome do escritor circulou entre artistas, ganhou admiradores e passou a ser associado à experimentação dos anos 1960. Seu primeiro livro teve uma circulação bem menos vistosa.

Cony voltou ao episódio na “Folha de S.Paulo”, em julho de 2004. Ênio Silveira lhe entregara os originais com uma pergunta prática: valia a pena publicar? A resposta foi favorável. O parecer não dependia da personalidade do estreante, que Cony só conheceria depois do lançamento. Havia encontrado no manuscrito um trabalho que merecia chegar aos leitores.

O relato interessa porque devolve o livro ao momento em que ainda não existia a lenda do autor. Agrippino não precisava ser apresentado como uma figura extraordinária da contracultura para justificar aquelas páginas. Elas tinham convencido um romancista e um editor antes que a biografia pudesse funcionar como recomendação.

Uma cidade que não cabe numa história em linha reta

“Lugar Público” acompanha personagens que caminham pela cidade, se encontram e se dispersam. A narrativa avança em blocos, aproxima situações e desfaz continuidades. Entre os nomes dos personagens aparecem Napoleão, Pio XII, Péricles e Bismarck. Retirados de seus lugares habituais na história, esses nomes passam a integrar outra população.

Em ensaio publicado na revista “Sibila”, Mauricio S. Vasconcelos chama atenção para essa construção descontínua. A cidade fornece mais que um cenário: seus deslocamentos participam da organização do romance. A leitura acompanha mudanças de posição, encontros e interrupções, em vez de receber um itinerário inteiramente preparado.

Cony já havia observado, na apresentação original, o abandono do relato linear e a mistura de planos objetivos e subjetivos. Procurou aproximações com outros escritores, mas terminou insistindo na necessidade de reconhecer o autor que tinha diante de si. O estreante não se esgotava no catálogo de suas possíveis influências.

O primeiro livro à sombra do segundo

Dois anos depois da estreia, Agrippino publicou “PanAmérica”. O segundo romance se tornaria sua obra mais conhecida, ligada à cultura pop e ao ambiente do tropicalismo. A repercussão ajudou a manter seu nome em circulação, mas também criou uma porta de entrada que frequentemente deixava “Lugar Público” para depois.

Entre duas edições 39 anos O intervalo entre a estreia e a segunda edição de “Lugar Público”. O que o intervalo significa O romance continuou circulando em exemplares da primeira edição e em sebos. As datas não significam que tenha permanecido sem leitores durante todo esse período.

Vasconcelos propõe justamente essa mudança de atenção. Enquanto “PanAmérica” mobiliza figuras espetaculares da cultura de massa, a estreia acompanha a circulação urbana e seus personagens. Ler o primeiro romance apenas como preparação para o seguinte reduz uma experiência que possui problemas, ritmos e escolhas próprios.

A reedição de 2004 permitiu renovar esse encontro. Não foi a descoberta de um manuscrito perdido: o livro havia sido publicado, comentado e lido. O próprio ensaio da “Sibila” recorda sua presença nos sebos cariocas nas décadas de 1970 e 1980. A diferença é importante. Uma obra pode continuar existindo em exemplares usados e na memória de leitores sem receber uma nova edição durante décadas.

É nesse descompasso que a história de “Lugar Público” ganha força. A admiração por um escritor e a disponibilidade de seus livros não caminham necessariamente juntas. O reconhecimento pode atravessar depoimentos, conversas e outros trabalhos artísticos, enquanto o leitor interessado precisa procurar o volume por outros caminhos.

Em 2004, Cony voltou a defender o romance que apresentara em 1965. O reencontro reunia o mesmo texto e um país quase quatro décadas mais velho. Para quem ainda não o conhecia, entretanto, não havia obrigação de tratar aquelas páginas como uma relíquia. Os personagens continuavam circulando. Faltava abrir espaço para novos leitores acompanhá-los.

No acervo da Bula, leia também o perfil de José Agrippino de Paula.