O comerciante de Palmeira dos Índios já escrevia quando uma prestação de contas municipal abriu caminho para sua estreia em livro.

Bula Achados Graciliano, antes dos romances

Graciliano Ramos vendia chita no balcão de uma loja chamada Sincera, em Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas. A lembrança é dele mesmo. Quando lhe perguntaram, já consagrado, se se considerava modernista, respondeu recordando o comércio de tecidos que o ocupava enquanto os participantes da Semana de 1922 promoviam suas novidades. Havia alguma provocação naquela comparação. E havia também uma profissão, com mercadorias e contas a acertar, que costuma desaparecer quando o comerciante entra para a história da literatura.

A cronologia mantida no site do escritor registra que ele assumiu a Sincera em abril de 1917. O estabelecimento pertencera a seu pai. Graciliano já havia tentado a vida no Rio de Janeiro, trabalhando na revisão de jornais, mas voltou a Alagoas em 1915, depois que uma epidemia de peste bubônica matou três de seus irmãos e um sobrinho. Casou-se naquele ano com Maria Augusta de Barros. O retorno ao interior veio acompanhado de responsabilidades bastante materiais.

O balcão, porém, não era o lugar onde um homem sem interesse pelos livros aguardava uma revelação. Graciliano lia, escrevia e já colaborara na imprensa. Na entrevista preservada também no acervo da Bula, contou que encomendava livros por catálogos e recebia jornais do Rio. A distância dos círculos literários não impedia que acompanhasse o que se passava fora de Palmeira dos Índios. Impedia, quando muito, que confundisse aqueles círculos com o mundo inteiro.

A vida doméstica sofreu outro abalo em 1920, quando Maria Augusta morreu em consequência de complicações do parto da quarta filha. No ano seguinte, ele voltou a publicar no semanário “O Índio”, usando pseudônimos. Administrava o negócio e escrevia. A pesquisa publicada na revista “Hydra” acompanha essa convivência entre comércio, imprensa e os primeiros projetos de ficção.

Um editor entre as contas da prefeitura

“Caetés” começou a ser escrito em 1925. Quando Graciliano tomou posse como prefeito, em janeiro de 1928, o romance estava em sua fase de conclusão. O livro, entretanto, só seria publicado em 1933. Entre o manuscrito e a edição houve um episódio pouco parecido com as histórias habituais de estreia literária.

Em 1929, uma prestação de contas da prefeitura chegou às mãos de Augusto Frederico Schmidt, poeta e editor no Rio. A linguagem do documento despertou seu interesse pelo autor. Graciliano entregara um relatório administrativo, mas o leitor percebeu ali qualidades que poderiam servir a uma editora. Os relatórios, de 1929 e 1930, ajudaram a tornar conhecido o homem que ainda não lançara seu primeiro romance.

Isso não significa que a prefeitura tenha produzido o escritor. Ao ouvir essa sugestão numa entrevista, Graciliano corrigiu o interlocutor com duas palavras, “Nasceu antes”. O trabalho literário já existia. O que a repercussão dos relatórios abriu foi um caminho para sua circulação. Schmidt acabaria publicando “Caetés”.

Do arquivo do escritor O livro-caixa Folhas destinadas à contabilidade receberam capítulos de “Memórias do Cárcere”. Folha pautada de contabilidade atravessada por um lápis Ilustração / Laboratório Visual O que o arquivo permite afirmar O estudo de Thiago Mio Salla identifica cerca de 172 folhas de livros-caixa utilizadas na redação de “Memórias do Cárcere”. Não há comprovação de que esses cadernos fossem da loja Sincera.

As folhas que voltaram à literatura

O comércio deixou ainda uma aproximação menos anedótica com sua obra. No romance de estreia, João Valério trabalha como guarda-livros. Em “São Bernardo”, seu Ribeiro também se ocupa de escrituração. São personagens para quem emprego, dinheiro e posição social têm consequências diárias, inclusive sobre o tempo disponível para pensar em outra coisa.

O pesquisador Thiago Mio Salla examinou essa relação em estudo publicado na “Revista USP”. Além dos romances, consultou documentos administrativos e livros-caixa ligados à atuação de Graciliano. A experiência com registros de entradas e saídas fazia parte de seu trabalho, tanto no comércio quanto na prefeitura.

Há um reencontro material particularmente curioso. Na segunda metade dos anos 1940, ao escrever “Memórias do Cárcere”, Graciliano utilizou cerca de 172 folhas de dois livros-caixa que estavam em branco. Algumas traziam o cabeçalho “Registro das vendas à vista”. Onde se esperavam lançamentos comerciais, surgiram capítulos sobre a experiência da prisão.

Salla ressalva que não há evidência de que essas folhas pertencessem à contabilidade da Sincera. A coincidência é boa o bastante sem esse acréscimo. O antigo vendedor de tecidos, agora romancista, continuava trabalhando sobre papel preparado para anotar negócios. Dessa vez, as colunas do livro-caixa receberam uma escrita que não cabia na soma.