Já publicou seu microconto? Ele também pode concorrer ao prêmio de R$ 15 mil da Bula

Textos que já circularam podem participar, desde que respeitados os direitos de terceiros. As inscrições terminam em 30 de novembro.

Bula Achados Uma nova leitura para o seu texto

Um microconto publicado num blog, numa revista ou numa coletânea pode entrar na disputa pelo primeiro prêmio de R$ 15 mil do 1º Bula Prêmio de Microconto. O regulamento aceita obras que já circularam, desde que a inscrição e as publicações previstas pelo concurso não contrariem direitos de terceiros nem compromissos contratuais. Para quem tem uma história pronta, é um motivo bastante concreto para voltar ao arquivo.

A publicação anterior, portanto, não encerra o caminho do texto. Convém reler as condições em que ele saiu, sobretudo quando houve contrato com uma editora ou outro veículo. A possibilidade de concorrer depende também de o autor poder autorizar os usos previstos no prêmio. Essa conferência deve vir antes do envio.

O concurso realizado pela “Revista Bula” está com inscrições abertas até 30 de novembro de 2026 e distribuirá R$ 40 mil entre 15 obras. Além dos R$ 15 mil destinados à primeira colocada, haverá R$ 8 mil para a segunda, R$ 5 mil para a terceira e R$ 1 mil para cada uma das outras 12 premiadas. São valores brutos, sujeitos às retenções obrigatórias. A premiação é por microconto.

Quem ainda não publicou um livro também pode participar. A chamada admite autores de qualquer nacionalidade e país de residência, com narrativas originalmente escritas em português, observadas as condições do regulamento. Na avaliação literária, as cópias recebem códigos e ficam separadas dos dados cadastrais. O arquivo enviado deve conter somente o título e a história, sem nome, pseudônimo, biografia ou fotografia.

Essa separação merece atenção mesmo quando o texto já é conhecido. Ter publicado antes não autoriza manter uma assinatura no documento. O nome de divulgação pertence ao cadastro. Também não cabe anexar um currículo à narrativa na esperança de impressionar quem a lê.

Antes de enviar seu microconto No arquivo Título e narrativa, sem identificação autoral. No cadastro Dados do participante e nome de divulgação. Se já foi publicado Confira direitos de terceiros e obrigações contratuais.

Entre 300 e 3.000 caracteres, incluindo espaços e pontuação, a história precisa encontrar sua forma. O título não entra na contagem. O tema é livre, e a organização não exige acontecimentos em sequência linear nem uma surpresa no desfecho. Exige, porém, uma narrativa, que pode estar parcialmente sugerida. Uma frase de efeito, sozinha, não se transforma em microconto por ser curta.

Reler uma história breve costuma mostrar como uma pequena escolha muda o conjunto. Um verbo pode adiantar uma informação que deveria chegar depois; uma explicação pode repetir o que a cena já deixou claro. O limite de caracteres torna essas decisões mais visíveis, mas a concisão não se resolve contando palavras. É preciso perceber o que a história pede ao leitor e quanto espaço lhe deixa.

A comissão julgadora reúne Giovana Madalosso, Joca Reiners Terron, Andréa del Fuego, Marçal Aquino e Tainá Corrêa. A seleção considera, entre outros critérios, originalidade, domínio da linguagem, precisão expressiva e capacidade de condensação narrativa. São exigências que se cumprem no texto, sem depender de uma biografia literária extensa.

Os 50 microcontos finalistas serão publicados no site oficial. Os 15 vencedores também integrarão uma coletânea digital gratuita, prevista para até 180 dias após a divulgação do resultado. Os direitos autorais permanecem com seus titulares, e a autorização para as publicações do concurso é não exclusiva. É outra possibilidade de circulação para uma história que já teve leitores.

Nesta etapa, a taxa é de R$ 100 por obra. Não há limite de microcontos por autor, mas cada um exige formulário e pagamento próprios; a mesma obra não pode ser inscrita duas vezes. O Pix deve ser pago em até 48 horas do envio. O encerramento dos formulários será às 23h59min59s de 30 de novembro, pelo horário de Brasília.

A versão escolhida precisa estar revisada. O concurso recebe arquivos .doc ou .docx, em Times New Roman, tamanho 12, e não permite corrigir, substituir ou reenviar a narrativa depois da inscrição. A criação ficcional deve ser humana, sem redação total ou parcial por inteligência artificial generativa. Corretores ortográficos são admitidos quando não geram nem reescrevem a história.

O resultado está previsto para 15 de dezembro de 2026. Antes de preencher o formulário de inscrição, vale conferir o regulamento completo e os documentos exigidos para cada situação. Depois do envio, guarde o número recebido e acompanhe a confirmação no site e no e-mail cadastrado.