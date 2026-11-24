Bula Streaming Universal+ Hotel Costiera (2025)

Daniel De Luca retorna à Itália e passa a trabalhar para o proprietário de um hotel de luxo em Positano. Ex-fuzileiro naval, ele é procurado para resolver problemas que hóspedes ricos preferem tratar com discrição. O desaparecimento de Alice, filha do dono do estabelecimento, acrescenta uma urgência pessoal ao serviço. Com ajuda de sua equipe, Daniel precisa buscar a jovem enquanto lida com as situações criadas por quem chega ao hotel.

O nome de Adam Bernstein traz uma referência precisa da televisão americana. Ele venceu o Emmy de melhor série de comédia em 2007 como produtor supervisor de “30 Rock”. Em 2014, recebeu uma indicação pela direção do primeiro episódio de “Fargo”. Em “Hotel Costiera”, divide a direção com Giacomo Martelli. Sua trajetória reúne comédia e suspense, dois registros presentes na proposta da produção.

Criada por Elena Bucaccio e Francesco Arlanch, a partir de uma ideia de Luca Bernabei, a série foi filmada em inglês na Itália. A coprodução reúne Lux Vide e Amazon MGM Studios. Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi e Sam Haygarth participam do elenco. A combinação de ação, mistério e comédia permite que os problemas dos hóspedes variem, enquanto a busca por Alice atravessa a temporada.

Para Williams, o papel oferece um registro diferente daquele que o tornou conhecido no drama hospitalar. Daniel precisa negociar, improvisar e recorrer à experiência militar num lugar que vende tranquilidade. O acesso brasileiro é pelo Universal+, também oferecido como canal adicional no Prime Video: exige a assinatura correspondente, além do plano básico da Amazon quando contratado por essa via. A temporada disponível tem seis episódios.