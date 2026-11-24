Bula Streaming Prime Video Contagem Regressiva (2025)

Mark Meachum é um investigador da polícia de Los Angeles recrutado para uma força-tarefa sigilosa depois do assassinato de um agente federal. O grupo reúne profissionais de diferentes órgãos, que precisam dividir informações e métodos de trabalho. A busca pelo responsável revela um plano de alcance muito maior e transforma a apuração num esforço para evitar uma catástrofe na cidade.

A ligação com o cinema de ação está nos créditos de Derek Haas. Ele dividiu com Michael Brandt o roteiro de “+ Velozes + Furiosos”, lançado em 2003, e também participou da criação de “Chicago Fire”. Seu percurso aproxima perseguições de grande escala do trabalho de equipes que precisam agir sob pressão. Aqui, a investigação atravessa os episódios e permite desenvolver as relações entre os integrantes da operação.

Ackles interpreta Meachum, enquanto Eric Dane assume o papel de Nathan Blythe, responsável por comandar o grupo. Jessica Camacho vive Amber Oliveras, uma das agentes que trabalham ao lado do protagonista. O elenco inclui ainda Violett Beane, Elliot Knight e Uli Latukefu. A reunião dessas especialidades é parte do interesse da premissa: cada profissional carrega hábitos e informações que os demais não dominam.

Quem conhece Ackles por “Supernatural” encontra uma mudança de gênero, com a ameaça instalada no trabalho policial e nas ruas de Los Angeles. A série estreou em 2025 e tem uma única temporada disponível. O Prime Video a cancelou após os 13 episódios, cujo encerramento deixa um gancho para continuação. Essa informação importa para quem prefere histórias inteiramente resolvidas antes de começar.