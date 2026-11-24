Bula Streaming Paramount+ Happy Face (2025)

Na ficção, Melissa Reed tenta manter a família distante dos crimes do pai, Keith Jesperson. O esforço é abalado quando ele, já preso, encontra uma forma de voltar à vida dela. Uma nova investigação pode envolver a condenação de um inocente. Para buscar respostas, Melissa precisa conversar com o homem de quem se afastou e medir o que suas declarações têm de informação, provocação e tentativa de controle.

A participação de Moore ultrapassa a condição de personagem retratada. Ela integra a produção executiva, e a série se inspira tanto em sua experiência quanto no podcast “Happy Face” e no livro “Shattered Silence”, escrito com M. Bridget Cook. A adaptação oferece, assim, um ponto de entrada particular para o universo dos crimes reais: a perspectiva de uma filha que precisa conciliar lembranças familiares com aquilo que soube sobre o pai.

Jennifer Cacicio criou a produção, que conta com Robert e Michelle King entre os produtores executivos. Michael Showalter dirigiu o primeiro episódio. Annaleigh Ashford interpreta Melissa; Dennis Quaid vive Keith. A história também acompanha a repercussão dessa ligação na casa da protagonista, com James Wolk no papel de seu marido e os filhos diante de informações que lhes haviam sido escondidas.

Há uma distinção importante para acompanhar a trama: a vida de Moore e os crimes de Jesperson são a base real, mas a investigação conduzida na série foi dramatizada e incorpora situações ficcionais. A produção trabalha com uma possibilidade imaginada a partir dessa relação familiar, como explicou a reportagem da revista “Time” sobre a adaptação. Os oito episódios formam a única temporada; o Paramount+ decidiu não produzir uma segunda.