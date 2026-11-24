Daniel Dae Kim e Henry Ian Cusick, conhecidos por viverem Jin e Desmond em “Lost”, voltam a integrar o mesmo elenco em “Agente Butterfly”. Disponível no Prime Video, a série de espionagem tem seis episódios e leva uma história de família para o submundo das operações secretas na Coreia do Sul.
Agente Butterfly (2025)
David Jung construiu uma vida discreta na Coreia do Sul depois de abandonar o serviço de inteligência americano. O passado reaparece quando Rebecca, uma jovem assassina, recebe a missão de eliminá-lo. Ela é sua filha, que acreditava que ele estivesse morto. A descoberta obriga os dois a enfrentar uma organização de espionagem e uma intimidade que os anos de separação tornaram quase irreconhecível.
O reencontro de antigos colegas também aconteceu nos bastidores. Em entrevista à revista “Us Weekly”, Daniel Dae Kim contou que manteve a amizade com Henry Ian Cusick depois de “Lost” e pensou nele quando surgiu um papel para um ator britânico. Kim protagoniza a produção e participa como produtor executivo; Cusick faz uma participação. O convite levou os dois atores a dividir novamente um projeto, agora dentro de uma trama de espionagem.
Criada por Ken Woodruff e Steph Cha, a adaptação parte dos quadrinhos publicados pela BOOM! Studios. Reina Hardesty interpreta Rebecca, enquanto Piper Perabo vive Juno, ligada à organização Caddis. A origem nas histórias de espionagem dá espaço a perseguições, disfarces e mudanças de lealdade. O parentesco, porém, acrescenta um obstáculo que a experiência profissional dos personagens não resolve: pai e filha precisam decidir até onde podem confiar um no outro.
A produção foi filmada na Coreia do Sul, com locações que incluem Seul. Isso coloca o retorno de David num ambiente concreto, atravessado também pelo encontro entre profissionais americanos e coreanos. A primeira temporada estreou em 2025; o Prime Video encerrou a série após esses seis episódios. É uma opção para quem procura ação com conflito familiar, sem a promessa de uma continuação.
Por que assistirO atrativo está na combinação de espionagem, reencontro familiar e elenco internacional. Daniel Dae Kim ganha um papel central, com espaço para ação, enquanto a relação com Rebecca põe a confiança à prova a cada aproximação. O formato de seis episódios permite acompanhar essa proposta em poucas sessões.