Bula Streaming HBO Max Razão e Sensibilidade (1995)

A morte do pai deixa as irmãs Dashwood e a mãe numa situação financeira muito diferente daquela a que estavam acostumadas. A perda da casa e a necessidade de reorganizar a rotina tornam concretos os limites impostos às mulheres naquele ambiente. Apaixonar-se passa a envolver também as condições materiais de um possível casamento.

Elinor tende a conter o que sente e a cuidar das consequências de cada gesto. Marianne, vivida por Winslet, manifesta suas emoções com mais impulso. O contraste produz humor e atrito, mas o filme evita reduzir as duas a exemplos abstratos de prudência e paixão: ambas precisam rever certezas quando as relações se complicam.

Hugh Grant e Alan Rickman integram um elenco em que hesitações e convenções sociais têm importância dramática. Uma visita, uma notícia ou uma conversa aparentemente cerimoniosa podem alterar o futuro das personagens. Ang Lee acompanha esses sinais com atenção, permitindo que o espectador perceba o sentimento mesmo quando ele não pode ser anunciado.

O filme recebeu sete indicações ao Oscar de 1996, com vitória para a adaptação escrita por Thompson. O roteiro preserva a ironia das situações e a ligação entre a vida afetiva e a dependência econômica. Essa combinação impede que os vestidos e as paisagens transformem o romance apenas numa decoração de época: por trás da etiqueta, há escolhas com consequências bastante concretas.