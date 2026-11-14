Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson em filme baseado em livro com mais de um milhão de cópias vendidas, no Prime Video

Therese Belivet (Rooney Mara) trabalha em uma loja de departamentos de Manhattan quando conhece Carol Aird (Cate Blanchett), uma cliente à procura de um presente de Natal para a filha. Na Nova York dos anos 1950, a jovem vendedora ainda procura uma profissão e um lugar onde se sinta à vontade. A mulher que surge diante do balcão parece ter tudo isso, mas enfrenta uma separação difícil. Em “Carol”, Todd Haynes acompanha a aproximação entre duas mulheres cujos desejos esbarram nas expectativas de namorados, maridos e familiares. Para uma delas, viver esse amor pode comprometer a convivência com a própria filha.

O encontro acontece durante o expediente, entre compras e obrigações de fim de ano. Therese precisa atender uma cliente. Carol precisa escolher um brinquedo. Haynes parte dessa situação corriqueira para acompanhar uma atração que nenhuma das duas consegue colocar em palavras naquele momento. Blanchett dá à personagem uma segurança que chama a atenção da vendedora antes mesmo de qualquer intimidade. Mara responde com uma curiosidade discreta, um olhar que demora um pouco mais. A distância entre o balcão e a cliente é pequena, mas Therese ainda tem bastante a descobrir antes de atravessá-la.

Um convite fora do expediente

Quando as duas passam a se encontrar, Therese conhece alguém que parece saber o que quer. Carol escolhe, convida e toma a iniciativa. A jovem observa, aceita e tenta compreender o próprio entusiasmo. A diferença de idade e de dinheiro interfere nessa aproximação. Uma tem carro, casa e experiência. A outra trabalha no comércio e alimenta o desejo de se dedicar à fotografia. Haynes dá espaço a esse desequilíbrio sem transformar Therese em uma criatura incapaz de decidir. Estar fascinada por alguém tampouco significa saber o que fazer com esse sentimento.

Richard (Jake Lacy), seu namorado, já tem planos para o casal. Quer viajar com ela e trata a continuidade do relacionamento com uma certeza que Therese não compartilha. Ela hesita porque ainda não consegue oferecer aquilo que ele espera. Há algo bastante reconhecível nesse namoro em que uma pessoa organiza o futuro enquanto a outra mal consegue se imaginar dentro dele. Mara trabalha essa dificuldade sem recorrer a grandes manifestações de sofrimento. As respostas breves e a atenção dispersa bastam para deixar Richard cada vez mais distante dos interesses da namorada.

O casamento ainda cobra presença

Na casa de Carol, a separação tampouco significa liberdade. Harge (Kyle Chandler) deseja recuperar o casamento e reage à possibilidade de perder a esposa. A filha dos dois, Rindy, torna qualquer afastamento mais delicado. Ele contesta as escolhas de Carol e leva a disputa para o terreno da guarda. O romance passa, então, a envolver um risco que Therese desconhecia ao conhecer aquela cliente elegante. Carol precisa considerar que sua vida afetiva poderá ser usada para questionar sua condição de mãe. rogerebert.com

Chandler oferece a Harge uma combinação incômoda de afeto, ressentimento e autoridade. Seu sofrimento pelo casamento desfeito existe, mas não o impede de pressionar a mulher. Blanchett, por sua vez, deixa aparecer o cansaço por trás da roupa impecável e da voz controlada. Carol pode escolher cada palavra e cuidar de cada gesto, porém não consegue impedir que o marido interfira em seus planos. A atriz é especialmente boa quando precisa responder a essa pressão sem abandonar a compostura. Quanto mais Harge exige sua presença, menos espaço ela tem para decidir os próprios passos.

Uma viagem para ficar perto

Diante das dificuldades em casa, Carol convida Therese para uma viagem de carro. A proposta oferece às duas tempo longe das pessoas que cobram explicações. Para a mais jovem, aceitar significa abandonar por alguns dias uma rotina que já não lhe basta. Para a outra, sair de Nova York permite respirar fora do casamento. A estrada favorece a intimidade, embora os problemas familiares continuem à espera. Haynes acompanha essa aproximação sem apressar as personagens até uma declaração que resolveria tudo em poucas palavras.

Durante os deslocamentos e as conversas, Mara dá outra dimensão à reserva de Therese. Ela observa porque deseja conhecer aquela mulher, mas também porque ainda procura reconhecer os próprios sentimentos. Blanchett corresponde com gestos que oscilam entre a iniciativa e a cautela. É um trabalho de escuta entre as atrizes. Uma pequena mudança no tom de voz pode encorajar uma pergunta ou encerrá-la antes de ser feita. A fotografia de Ed Lachman frequentemente as acompanha através de vidros e reflexos, restringindo nossa visão enquanto elas tentam conseguir alguns instantes de proximidade.

Quem pode escolher o futuro

Abby (Sarah Paulson), amiga e antiga companheira de Carol, conhece as dificuldades que Therese começa a descobrir. Sua presença acrescenta uma história anterior à chegada da vendedora. Carol já amou, já fez escolhas e já enfrentou problemas que não cabem naquela primeira impressão de mulher inabalável. Paulson dá à amizade uma familiaridade sem cerimônia, dessas em que ninguém precisa caprichar na apresentação. Perto dela, Carol pode baixar a guarda. Para Therese, aproximar-se dessa vida também exige aceitar que a mulher desejada tem vínculos e responsabilidades que continuarão existindo.

Haynes acerta ao permitir que o encanto conviva com o desconforto. Há beleza nas roupas, nos restaurantes e nos passeios, mas as atrizes nunca deixam o romance virar uma sequência de poses. Therese precisa descobrir o que deseja antes de aceitar o futuro escolhido por Richard. Carol precisa enfrentar Harge sem perder o contato com a filha. O envolvimento entre elas cresce dentro dessas dificuldades, com alegria, hesitação e alguma falta de jeito. E basta que uma procure a outra para que um almoço ou uma viagem exijam decisões que nenhuma delas consegue mais adiar.

“Carol” nasceu do romance “The Price of Salt”, publicado por Patricia Highsmith em 1952 sob o pseudônimo Claire Morgan. A edição de bolso, lançada no ano seguinte, vendeu cerca de um milhão de exemplares, número histórico que não corresponde ao total acumulado de todas as edições. A inspiração surgiu quando a escritora trabalhava temporariamente em uma loja de departamentos e atendeu uma cliente que lhe despertou interesse. Dessa breve experiência nasceu a história de Therese e Carol, duas mulheres apaixonadas em uma época de forte repressão à homossexualidade. Conhecida pelos romances de suspense, Highsmith ofereceu às leitoras uma possibilidade rara na literatura daquele período, um amor entre mulheres que não precisava ser castigado para ser publicado. Em 1990, a obra foi relançada com o título “Carol” e o nome da autora.