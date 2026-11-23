Bula Streaming HBO Max O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford (2007)

Em 1881, Robert Ford se aproxima do bando de Jesse James levando consigo uma imagem construída por histórias de aventura. Ele deseja participar daquele mundo e, sobretudo, ser reconhecido pelo homem que admira. Jesse já vive cercado pela própria reputação. Acolher o rapaz significa permitir que um olhar insistente observe seus hábitos, seus acessos de desconfiança e a distância entre a figura pública e o cotidiano.

Andrew Dominik organiza essa relação por meio de esperas e conversas que parecem sempre esconder uma segunda intenção. Casey Affleck faz Robert oscilar entre entusiasmo e constrangimento: sua atenção aos gestos do outro tem algo de devoção e de cálculo. Brad Pitt oferece um Jesse capaz de seduzir uma sala e, instantes depois, torná-la ameaçadora. A tensão cresce quando a admiração deixa de bastar a quem espera alguma recompensa por ela.

A fotografia de Roger Deakins dá ao mundo dos personagens uma beleza melancólica. Paisagens, interiores e rostos recebem tempo para ser observados, numa narrativa que se aproxima da memória e da construção de uma lenda. O ritmo pede disponibilidade: há importância nas pausas, nos deslocamentos e no modo como uma pergunta aparentemente banal muda o equilíbrio de uma conversa.

Baseado no romance de Ron Hansen, o filme acompanha a fabricação da fama a partir de pessoas que precisam conviver com ela. O título já anuncia o acontecimento histórico, mas o interesse está nos vínculos que o tornam possível. Dominik examina a necessidade de pertencer, a humilhação de permanecer à margem e o poder que uma imagem exerce sobre quem deseja ocupá-la.