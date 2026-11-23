Entre Nova York e a Califórnia, a escritora sustentava duas vidas domésticas e versões diferentes do que fazia quando estava longe.

Bula Achados Anaïs Nin e a vida dupla

Anaïs Nin já era casada havia mais de trinta anos quando voltou a se casar, em 1955. O primeiro marido, Hugh Guiler, continuava em Nova York. O segundo, Rupert Pole, acreditava que ela estivesse divorciada e construiria com ela uma vida na Califórnia. Durante onze anos, até a anulação da segunda união em 1966, a escritora manteve dois casamentos simultâneos. Havia um país inteiro entre as duas casas, mas a distância não resolvia tudo.

Conhecida pela literatura erótica e pelos diários, Nin precisava administrar versões diferentes da própria vida. A situação ganha um interesse particular quando se lembra que a intimidade era justamente a matéria de seu trabalho. A mulher que registrava desejos e conflitos com tamanha dedicação também decidia quem poderia conhecer cada pedaço da história. Nem os leitores receberiam tudo de uma vez.

Guiler, chamado também de Hugo, era o banqueiro com quem se casara em Cuba, em 1923. Seu apoio financeiro atravessou os anos em que a carreira literária dela ainda não rendia o suficiente para sustentá-la. Em 1947, Nin conheceu Pole em Nova York. Ele tinha sido ator e depois trabalharia como guarda-florestal. A relação amorosa se transformou numa segunda rotina doméstica, mantida do outro lado dos Estados Unidos.

A manutenção do segredo

Para Pole, as viagens a Nova York tinham explicações profissionais. Ela precisava escrever, cumprir compromissos, trabalhar. Amigos ajudavam a sustentar as versões, recebendo telefonemas ou simulando chamados que justificassem uma partida. A reportagem de Joy Lanzendorfer na “Alta”, apoiada nos diários e na biografia escrita por Deirdre Bair, descreve ainda uma caixa em que Nin guardava anotações sobre as mentiras. Era preciso lembrar o que havia contado.

O expediente tem algo de engraçado quando visto de longe. De perto, aparecem o esforço, as dependências e a dificuldade de sair de uma organização que exigia novas explicações para conservar as anteriores. O casamento com Pole, celebrado no Arizona, acrescentou a essa rotina um problema que as viagens não podiam afastar. Ela não havia se divorciado de Guiler.

Nin chamava a alternância entre os dois homens de vida de trapézio. O termo acabaria dando nome a “Trapeze”, volume dos diários sem expurgos que cobre os anos de 1947 a 1955, editado por Paul Herron. A apresentação da Swallow Press destaca justamente a distância entre a personagem pública construída pelos diários editados e os detalhes que as versões posteriores permitiram conhecer. O segredo também tinha uma história editorial.

1955 a 1966 11 anos O período entre o segundo casamento e sua anulação. A relação com Rupert Pole continuou depois. Anaïs Nin e os dois vínculos conjugais Anaïs Nin Hugh Guiler Rupert Pole Nova York · desde 1923 Califórnia · união em 1955 Ilustração / Laboratório Visual

O que terminou em 1966

A anulação do casamento com Pole, em 1966, costuma ser associada ao receio de problemas fiscais, já que ambos os homens a declaravam como dependente. Mas reduzir o episódio a uma dificuldade com o imposto seria pouco. Em estudo publicado pela Cambridge University Press, Susan Stevens Dunn examina os riscos jurídicos que a própria escritora enfrentava ao manter aquela situação.

O vínculo com Pole continuou depois da anulação. Os onze anos dizem respeito à sobreposição dos casamentos, não à duração de toda a vida dupla. Nin permaneceu ligada aos dois homens e passou seus últimos anos com Pole, que a acompanhou até a morte, em 1977. A solução documental não produziu uma separação afetiva equivalente.

Também convém desconfiar da versão em que Guiler atravessa a história sem perceber absolutamente nada. A introdução de “Trapeze”, assinada por Benjamin Franklin V, menciona uma carta que ele enviou a Pole em fevereiro de 1977. Nela, afirmava conhecer havia mais de uma década a relação especial entre Pole e Anaïs. Saber de um vínculo, porém, não equivale a conhecer todos os seus termos.

O contraste entre vida reservada e exposição literária aproxima o caso de Nin de outras histórias de autoria e segredo, como a de Dominique Aury, a mulher por trás de “História de O”. No caso de Nin, os próprios diários mudariam o alcance dessa exposição. Pole se tornaria responsável por seu legado literário e participaria da publicação das versões sem cortes. O homem a quem ela escondera parte da vida ajudaria os leitores a conhecê-la.