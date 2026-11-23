O primeiro colocado receberá R$ 15 mil. Com tema livre e inscrições até 30 de novembro, prêmio aceita autores que ainda não têm livro publicado.

Bula Achados Uma semana para participar

O 1º Bula Prêmio de Microconto chega a esta segunda-feira, 23 de novembro, com sete dias restantes para o encerramento das inscrições. A “Revista Bula” distribuirá R$ 40 mil entre 15 narrativas, e o prazo para enviar os textos termina em 30 de novembro de 2026, às 23h59min59s, pelo horário de Brasília. Para quem vem adiando a decisão de participar, é hora de escolher o arquivo e fazer a última leitura.

Não é necessário ter livro publicado. Podem concorrer autores de qualquer nacionalidade e país de residência, com obras originalmente escritas em português, respeitadas as condições do regulamento. O texto será encaminhado à avaliação identificado por código. A história terá de se apresentar sem a ajuda de uma assinatura conhecida ou de uma biografia caprichada.

O primeiro colocado receberá R$ 15 mil; o segundo, R$ 8 mil; o terceiro, R$ 5 mil. Cada uma das outras 12 obras premiadas receberá R$ 1 mil. São valores brutos, sujeitos às retenções obrigatórias. A premiação é por microconto, e um mesmo autor pode ter mais de uma obra selecionada ou premiada.

Uma história, mesmo em poucas linhas

O concurso recebe narrativas de 300 a 3.000 caracteres, incluindo espaços e pontuação, sem contar o título. O tema é livre. Cabem acontecimentos explícitos e outros apenas sugeridos, histórias que avançam em linha reta e histórias que encontram caminhos menos previsíveis. O regulamento não exige uma reviravolta na última frase. Quem está revisando seu microconto pode dispensar a obrigação de arrancar um susto do leitor.

Essa liberdade não elimina a exigência narrativa. Uma frase espirituosa pode ser ótima e ainda assim não contar uma história. O desafio está em escolher o que precisa aparecer na página e o que o leitor poderá perceber sem explicação. Em tão pouco espaço, até uma informação aparentemente modesta muda o peso do conjunto.

Textos que já circularam também podem concorrer, desde que a inscrição e as publicações previstas pelo concurso respeitem direitos de terceiros e compromissos contratuais. A Bula já detalhou as condições para participar com um microconto publicado.

A comissão julgadora reúne Giovana Madalosso, Joca Reiners Terron, Andréa del Fuego, Marçal Aquino e Tainá Corrêa. O resultado está previsto para 15 de dezembro de 2026. Os 50 finalistas terão seus textos publicados no site oficial, e os 15 vencedores integrarão uma coletânea digital gratuita, prevista para até 180 dias depois do resultado.

O arquivo enviado será definitivo

Nesta etapa, a inscrição custa R$ 100 por obra. Não há limite de textos por autor, mas cada microconto exige formulário e pagamento próprios. A mesma obra não pode ser inscrita duas vezes. O pagamento deve ser feito por Pix, pelo QR Code da inscrição, em até 48 horas corridas após o envio. Esse prazo serve para pagar um formulário recebido dentro do período de inscrições; não autoriza novos envios depois de 30 de novembro.

Encerramento dos envios 30 novembro 30/11/2026, às 23h59min59s, pelo horário de Brasília. Pagamento por Pix 48 horas Após o envio de cada formulário recebido no prazo. Posso pagar depois de 30 de novembro? Sim, desde que o formulário tenha sido enviado até 23h59min59s de 30 de novembro. As 48 horas são contadas a partir de cada envio e servem apenas para o pagamento. Não é possível fazer uma nova inscrição depois do encerramento.

O documento deve estar em formato Word, com extensão .doc ou .docx, fonte Times New Roman, tamanho 12, e conter somente título e narrativa. Nome, pseudônimo e outras identificações autorais ficam fora do conteúdo literário. Convém abrir a versão que será anexada e conferir cada detalhe. Depois do envio, não será possível corrigir, substituir ou reenviar o microconto.

A criação ficcional deve ser humana. Narrativas produzidas total ou parcialmente por inteligência artificial generativa não são admitidas, mesmo que editadas depois. Corretores ortográficos e recursos de acessibilidade são permitidos quando não geram nem reescrevem a história.

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão no site do prêmio. Antes de enviar, confira também os documentos exigidos para sua situação. Depois, guarde o número da inscrição e acompanhe o e-mail cadastrado, inclusive a pasta de spam.