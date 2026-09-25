Clint Eastwood estrela e dirige esse thriller criminal na Netflix

Terry McCaleb (Clint Eastwood) pretendia passar a aposentadoria em um barco no porto de Los Angeles. Dois anos antes, um ataque cardíaco interrompeu sua perseguição a um assassino e encerrou sua carreira no FBI. Agora, recuperando-se de um transplante, ele recebe a visita de Graciella Rivers (Wanda De Jesus). A irmã dela, Gloria, foi morta durante um suposto assalto e era a doadora do coração que o mantém vivo. Graciella quer que Terry descubra quem a matou. Em “Dívida de Sangue”, lançado em 2002 e dirigido pelo próprio Eastwood, aceitar o caso significa voltar ao trabalho que quase lhe custou a vida.

Graciella procura Terry porque a investigação da morte de Gloria ainda não lhe deu uma resposta. O pedido é difícil de recusar. Ele deve a vida à irmã dela, embora nunca a tenha conhecido, e tem a experiência necessária para examinar o crime. Ainda assim, sua disposição está longe de acompanhar sua vontade. Terry precisa descansar, seguir as recomendações médicas e admitir que uma saída pela cidade exige mais esforço do que exigia antes da cirurgia.

Eastwood acerta ao deixar essa fragilidade à vista. Terry observa, pergunta e desconfia, mas não pode atravessar Los Angeles perseguindo pistas durante horas sem pagar por isso. A premissa poderia transformar a gratidão em obrigação heroica. O personagem é mais interessante quando hesita, se cansa e continua porque Graciella permanece sem saber por que a irmã morreu.

O assalto começa a despertar dúvidas

A versão inicial aponta para um roubo que terminou em assassinato. Terry decide olhar outra vez para as circunstâncias da morte de Gloria e passa a considerar que o crime possa ter sido preparado para parecer aleatório. Essa suspeita dá à busca uma direção mais inquietante. Se a vítima foi escolhida, descobrir o autor exige mais do que localizar alguém que entrou na loja com uma arma. É preciso perguntar o que levou aquela pessoa até Gloria.

O antigo perfilador conhece o perigo de se apegar cedo demais a uma hipótese. Seu envolvimento pessoal, porém, dificulta a distância que costumava manter dos casos. Graciella quer respostas sobre a irmã, enquanto Terry tenta fazer justiça à mulher de quem recebeu o coração. Quando surgem indícios de uma ligação com um assassino que ele perseguia no FBI, o passado profissional volta a ocupar o pouco tempo que deveria dedicar à recuperação.

A médica tenta fazê-lo parar

Bonnie Fox (Anjelica Huston), a cardiologista de Terry, sabe o quanto o transplante ainda exige dele. Suas advertências são específicas e pouco convenientes para alguém decidido a investigar um homicídio. O repouso recomendado pela médica perde espaço para visitas e perguntas que Terry considera necessárias. Cada avanço no caso, portanto, traz também uma preocupação bastante simples. Ele estará bem o suficiente para seguir a próxima pista?

A presença de Bonnie impede que o filme trate a cirurgia como um detalhe esquecido depois da apresentação do protagonista. Terry pode ter preservado sua experiência, mas recebeu um coração novo, não o corpo que tinha quando trabalhava no FBI. Eastwood interpreta essa diferença com uma secura que combina com o personagem. Ele raramente pede simpatia em voz alta. Basta ver o esforço exigido por uma tarefa comum para perceber o preço da sua insistência.

Buddy assume o volante

Terry também precisa de ajuda para circular pela cidade. Ele a encontra em Jasper “Buddy” Noone (Jeff Daniels), seu vizinho no porto, que passa a acompanhá-lo nos deslocamentos. Buddy fala com a desenvoltura de quem não carrega o peso da investigação e dá alguma leveza aos trajetos. Para Terry, porém, a companhia resolve um problema concreto. Sem ela, chegar às pessoas ligadas ao caso seria ainda mais difícil.

A relação entre os dois ajuda a tirar McCaleb do isolamento do barco. Buddy faz perguntas, comenta o que vê e ocupa um espaço que o ex-agente talvez preferisse manter vazio. Graciella, por sua vez, continua a lembrá-lo de que Gloria tinha uma família antes de se tornar a doadora mencionada em seus exames. As pessoas ao redor de Terry têm razões diferentes para acompanhá-lo ou pedir que pare. Ele precisa ouvi-las enquanto decide até onde consegue ir.

Um investigador com pouco fôlego

“Dívida de Sangue” funciona melhor quando une os passos da investigação às limitações de quem a conduz. Terry identifica perguntas que merecem ser feitas e sabe que a aparência de um assalto pode esconder outra história. O que ele já não possui é liberdade para perseguir cada resposta no próprio ritmo. Bonnie insiste no descanso, Graciella espera notícias e Buddy precisa levá-lo aos lugares onde o caso ainda pode avançar.

Há algo discretamente comovente nesse investigador que tenta cumprir uma promessa que ninguém lhe arrancou. Eastwood não precisa transformá-lo em um homem invencível para sustentar o suspense. Terry tem conhecimento, teimosia e um motivo profundamente pessoal para continuar. Também tem um barco onde deveria estar descansando e uma médica que certamente preferiria encontrá-lo lá. Quando aparece outra pista, ele pede a ajuda de Buddy e sai mais uma vez.