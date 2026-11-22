A variedade encontra sustentação em detalhes que trabalham dentro das histórias. A carne do primeiro conto aproxima alimentação e morte sem depender de uma explicação sobre a brutalidade do mundo. O relógio automático de “A Seita dos Artesãos” precisa do movimento do corpo para funcionar e acompanha os gestos de um detetive que tenta manter o controle da própria rotina. Em “As intermitências da noite”, a ausência de uma mulher é enfrentada pelo descarte gradual de suas roupas. O personagem as amassa, sacode, observa a forma que tomam no ar. O objeto conserva uma dificuldade que o discurso dele não consegue resolver.

Também por isso a violência rural ganha interesse para além do confronto. Em “A vermelha paisagem da herança”, Jeremias procura o pai, um matador cuja reputação o precede. O filho conhece o mesmo ofício, mas a viagem lhe oferece contato com outras maneiras de viver. Há trabalho doméstico, gente a quem ajudar e a possibilidade de aprender com um ferreiro. Esses intervalos tornam mais concreta a questão da herança. O que se transmite inclui habilidades, admiração e uma ideia do que cabe a um homem fazer. Os momentos de cuidado permitem avaliar o custo de continuar obedecendo a esse aprendizado.

Na casa do Norte, o movimento é outro. A arquitetura impossível dá forma à experiência de quem começa a ler e descobre lugares aos quais antes não tinha acesso. Solemar aproveita uma imagem conhecida, a biblioteca como abertura de mundo, e lhe acrescenta portas, regras de circulação e uma anfitriã de quem o visitante depende. O aprendizado tem uma dimensão afetiva. A jovem que o ensina também lhe oferece atenção e companhia. Quando a memória dessa casa aparece junto à experiência do cárcere, lembrar e recombinar histórias se tornam atividades de sobrevivência. O conforto da leitura, porém, conserva as ambiguidades do lugar que a tornou possível.

“Matilde” oferece uma realização especialmente feliz do fantástico. Suas estrelas de estimação entram na vida doméstica com a naturalidade de algo que exige cuidado. Uma delas brilha menos que a outra, e Matilde se ocupa do que poderia alimentá-la. O marido, professor de matemática, busca compreender o que vê com os recursos de que dispõe. O leitor acompanha a preocupação, mas também precisa medir a confiança que concede a essa interpretação. A convivência do casamento é decisiva para o conto. O extraordinário chega misturado aos hábitos e aos limites de compreensão de duas pessoas próximas.

O registro muda de modo perceptível em “A Seita dos Artesãos”. Tadeu Espada, um ex-físico que se tornou investigador particular, vive entre honorários, compromissos, bebida, cansaço e a atenção insistente que dedica às mulheres. As frases mais curtas ajudam a compor sua voz impaciente. O Setor Universitário e a Praça da Bíblia situam o percurso em Goiânia, onde o calor e os deslocamentos participam do trabalho. O modelo do detetive desabusado ganha circunstâncias locais e dificuldades econômicas. A investigação tem de caber numa vida que já estava desarrumada antes da chegada do cliente.

Convém acompanhar Tadeu com alguma desconfiança. A maneira como ele descreve as mulheres oscila entre a idealização e o desprezo, e informa tanto sobre o investigador quanto sobre as pessoas observadas. Essa distância entre uma voz segura de si e os limites do que ela compreende reaparece em outros contos. Há momentos em que a insistência nos atributos femininos reduz a personagem ao desejo de quem a olha. Em outros, as ações lhe devolvem uma iniciativa que aquela perspectiva parecia negar. Ler essas diferenças é mais proveitoso do que aceitar os juízos dos narradores como avaliações prontas do livro.

A presença da física também varia de função. Em “A invenção de Adolfo”, o pesquisador quer incorporar elementos científicos à literatura de maneira que participem da composição. O conto acompanha hipóteses, registros de experiências e tentativas de formular uma receita para a escrita. A graça nasce do atrito entre a segurança do projeto e os resultados que aparecem na página. Conhecer conceitos, organizar procedimentos e desejar a originalidade não resolvem, por si, a escolha de uma frase. Ao dar espaço aos ensaios malsucedidos de Adolfo, Solemar transforma a ambição intelectual em matéria de comédia.

Esse humor continua em “Sendo Enrique Vila-Matas”, no qual o organizador de uma confraria literária procura imitadores de escritores célebres. Kafka, Borges e Machado de Assis entram numa situação atravessada pela vaidade e pela vontade de pertencer a um grupo. O responsável pelo projeto quer interlocutores, desde que eles não o contrariem. A contradição tem consequências para a conversa e para o convívio. Os nomes consagrados ajudam a caracterizar as expectativas dos participantes e o descompasso entre a literatura que admiram e a consideração que dispensam aos outros.

A disposição de dirigir a fala alheia ganha uma forma ainda mais explícita em “Um passeio pelo saguão da conferência”. Um crítico de cinema inventa interlocutores para desenvolver sua teoria e avisa que está fazendo isso. Ele interrompe, orienta a atenção e administra o debate. A discussão sobre cinema acaba revelando o comportamento de quem gostaria de controlar todas as partes de uma conversa. Nesse conto, acompanhar as intromissões importa tanto quanto seguir os argumentos. O leitor pode perceber o esforço de persuasão e formar uma opinião sobre o homem que o conduz.

O gosto pela explicação cobra seu preço. Algumas passagens prolongam uma ideia que a imagem ou a situação já havia comunicado. No conto-título, comentários sobre a natureza da casa suspendem por instantes a experiência de percorrê-la. Na história de Gabriel, digressões retardam o avanço das tensões familiares. O excesso funciona melhor quando participa da caracterização de alguém, como nos projetos de Adolfo e do crítico de cinema. A leitura oscila entre momentos de grande concentração e outros que pedem mais paciência com a voz que comenta.

A busca de uma frase move Suzano, protagonista de “A epígrafe final”. Aos 52 anos, saudável, ele está convencido de que morrerá no próximo dia 16 de janeiro. Procura então palavras à altura da lápide que imagina para si. A escolha envolve o gosto literário, o desejo de reconhecimento e a atenção que espera receber dos outros. A solenidade da tarefa esbarra nas reações de quem convive com ele. O conto encontra humor nesse homem que lê os poetas pensando na impressão que deixará, mas que pode se distrair da busca quando a leitura lhe apresenta um interesse imprevisto.