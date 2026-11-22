Contos brasileiros
As Casas do Sul e do Norte
- Páginas
- 176
- Editora
- Bula Livros
- Edição
- 2024
As histórias
Em “As Casas do Sul e do Norte”, de Solemar Oliveira, uma ida ao açougue participa da preparação de uma vingança. A família acaba de enterrar um dos filhos, assassinado. A mãe pede carne moída, e o pensamento de outro filho se demora no boi que estava inteiro, vivo, antes de ser transformado em comida. A fome continua a exigir atenção no meio do luto. Quando os homens se põem a caminho, levam também o menino que perdeu o pai. “A carne da oferta”, conto de abertura, examina como uma família transmite aos mais novos suas maneiras de sofrer e de responder à violência.
Os 14 contos não permanecem nesse ambiente. Há um detetive particular que trabalha sob o calor de Goiânia, um físico decidido a descobrir um método de criação literária, uma mulher que cuida de estrelas de estimação e um homem convencido de conhecer a data da própria morte. Mudam a extensão, o lugar e o modo de contar. A passagem entre essas experiências permite ao autor experimentar tanto a ação de uma história policial quanto a conversa especulativa, o relato de memória e a sátira de escritores.
No conto que dá nome ao volume, um narrador recorda duas casas enquanto enfrenta o confinamento. A casa do Sul pertence à infância, com a autoridade paterna e o afeto da mãe e da irmã. A do Norte parece um chalé para quem olha de fora, mas seu interior cresce à medida que é percorrido. Uma jovem ensina o visitante a ler e lhe apresenta a biblioteca. Aprender a reconhecer as palavras também lhe permite entender as placas que regulam a circulação. A promessa de acolhimento convive, desde cedo, com espaços interditados.
Já em “A voz Messias do pecador”, a narrativa mais longa da reunião, o retorno de Gabriel à casa do pai abre uma disputa que envolve herança, desejo e relações familiares sufocantes. A atração pela madrasta acrescenta uma dificuldade ao convívio. O conto dá tempo às conversas e às suspeitas, enquanto introduz a presença de um observador e põe em questão quem pode interferir nos acontecimentos. Essa mudança de escala é parte da proposta do livro. Algumas situações se concentram em poucas páginas; outras precisam de desvios e de uma convivência mais demorada com os personagens.
Por que vale ler
A variedade encontra sustentação em detalhes que trabalham dentro das histórias. A carne do primeiro conto aproxima alimentação e morte sem depender de uma explicação sobre a brutalidade do mundo. O relógio automático de “A Seita dos Artesãos” precisa do movimento do corpo para funcionar e acompanha os gestos de um detetive que tenta manter o controle da própria rotina. Em “As intermitências da noite”, a ausência de uma mulher é enfrentada pelo descarte gradual de suas roupas. O personagem as amassa, sacode, observa a forma que tomam no ar. O objeto conserva uma dificuldade que o discurso dele não consegue resolver.
Também por isso a violência rural ganha interesse para além do confronto. Em “A vermelha paisagem da herança”, Jeremias procura o pai, um matador cuja reputação o precede. O filho conhece o mesmo ofício, mas a viagem lhe oferece contato com outras maneiras de viver. Há trabalho doméstico, gente a quem ajudar e a possibilidade de aprender com um ferreiro. Esses intervalos tornam mais concreta a questão da herança. O que se transmite inclui habilidades, admiração e uma ideia do que cabe a um homem fazer. Os momentos de cuidado permitem avaliar o custo de continuar obedecendo a esse aprendizado.
Na casa do Norte, o movimento é outro. A arquitetura impossível dá forma à experiência de quem começa a ler e descobre lugares aos quais antes não tinha acesso. Solemar aproveita uma imagem conhecida, a biblioteca como abertura de mundo, e lhe acrescenta portas, regras de circulação e uma anfitriã de quem o visitante depende. O aprendizado tem uma dimensão afetiva. A jovem que o ensina também lhe oferece atenção e companhia. Quando a memória dessa casa aparece junto à experiência do cárcere, lembrar e recombinar histórias se tornam atividades de sobrevivência. O conforto da leitura, porém, conserva as ambiguidades do lugar que a tornou possível.
“Matilde” oferece uma realização especialmente feliz do fantástico. Suas estrelas de estimação entram na vida doméstica com a naturalidade de algo que exige cuidado. Uma delas brilha menos que a outra, e Matilde se ocupa do que poderia alimentá-la. O marido, professor de matemática, busca compreender o que vê com os recursos de que dispõe. O leitor acompanha a preocupação, mas também precisa medir a confiança que concede a essa interpretação. A convivência do casamento é decisiva para o conto. O extraordinário chega misturado aos hábitos e aos limites de compreensão de duas pessoas próximas.
O registro muda de modo perceptível em “A Seita dos Artesãos”. Tadeu Espada, um ex-físico que se tornou investigador particular, vive entre honorários, compromissos, bebida, cansaço e a atenção insistente que dedica às mulheres. As frases mais curtas ajudam a compor sua voz impaciente. O Setor Universitário e a Praça da Bíblia situam o percurso em Goiânia, onde o calor e os deslocamentos participam do trabalho. O modelo do detetive desabusado ganha circunstâncias locais e dificuldades econômicas. A investigação tem de caber numa vida que já estava desarrumada antes da chegada do cliente.
Convém acompanhar Tadeu com alguma desconfiança. A maneira como ele descreve as mulheres oscila entre a idealização e o desprezo, e informa tanto sobre o investigador quanto sobre as pessoas observadas. Essa distância entre uma voz segura de si e os limites do que ela compreende reaparece em outros contos. Há momentos em que a insistência nos atributos femininos reduz a personagem ao desejo de quem a olha. Em outros, as ações lhe devolvem uma iniciativa que aquela perspectiva parecia negar. Ler essas diferenças é mais proveitoso do que aceitar os juízos dos narradores como avaliações prontas do livro.
A presença da física também varia de função. Em “A invenção de Adolfo”, o pesquisador quer incorporar elementos científicos à literatura de maneira que participem da composição. O conto acompanha hipóteses, registros de experiências e tentativas de formular uma receita para a escrita. A graça nasce do atrito entre a segurança do projeto e os resultados que aparecem na página. Conhecer conceitos, organizar procedimentos e desejar a originalidade não resolvem, por si, a escolha de uma frase. Ao dar espaço aos ensaios malsucedidos de Adolfo, Solemar transforma a ambição intelectual em matéria de comédia.
Esse humor continua em “Sendo Enrique Vila-Matas”, no qual o organizador de uma confraria literária procura imitadores de escritores célebres. Kafka, Borges e Machado de Assis entram numa situação atravessada pela vaidade e pela vontade de pertencer a um grupo. O responsável pelo projeto quer interlocutores, desde que eles não o contrariem. A contradição tem consequências para a conversa e para o convívio. Os nomes consagrados ajudam a caracterizar as expectativas dos participantes e o descompasso entre a literatura que admiram e a consideração que dispensam aos outros.
A disposição de dirigir a fala alheia ganha uma forma ainda mais explícita em “Um passeio pelo saguão da conferência”. Um crítico de cinema inventa interlocutores para desenvolver sua teoria e avisa que está fazendo isso. Ele interrompe, orienta a atenção e administra o debate. A discussão sobre cinema acaba revelando o comportamento de quem gostaria de controlar todas as partes de uma conversa. Nesse conto, acompanhar as intromissões importa tanto quanto seguir os argumentos. O leitor pode perceber o esforço de persuasão e formar uma opinião sobre o homem que o conduz.
O gosto pela explicação cobra seu preço. Algumas passagens prolongam uma ideia que a imagem ou a situação já havia comunicado. No conto-título, comentários sobre a natureza da casa suspendem por instantes a experiência de percorrê-la. Na história de Gabriel, digressões retardam o avanço das tensões familiares. O excesso funciona melhor quando participa da caracterização de alguém, como nos projetos de Adolfo e do crítico de cinema. A leitura oscila entre momentos de grande concentração e outros que pedem mais paciência com a voz que comenta.
A busca de uma frase move Suzano, protagonista de “A epígrafe final”. Aos 52 anos, saudável, ele está convencido de que morrerá no próximo dia 16 de janeiro. Procura então palavras à altura da lápide que imagina para si. A escolha envolve o gosto literário, o desejo de reconhecimento e a atenção que espera receber dos outros. A solenidade da tarefa esbarra nas reações de quem convive com ele. O conto encontra humor nesse homem que lê os poetas pensando na impressão que deixará, mas que pode se distrair da busca quando a leitura lhe apresenta um interesse imprevisto.
O que esperar
A leitura combina histórias de poucas páginas com narrativas mais demoradas. “A voz Messias do pecador” se divide em 18 pequenos capítulos e solicita uma atenção diferente da exigida por “Matilde”. Os contos podem ser lidos separadamente, mas a sequência permite perceber a volta de alguns assuntos, sobretudo a herança familiar, a autoridade, o desejo e a criação de histórias. A unidade vem dessas recorrências e da mudança de tratamento que recebem.
Há violência física, erotismo, abuso nas relações familiares e humor dirigido às pretensões intelectuais. O leitor encontrará passagens de ação, mas também personagens que pensam longamente, narradores que interferem e conversas que interrompem o andamento. Referências a escritores, obras e conceitos científicos aparecem com frequência. Familiaridade com esses nomes acrescenta relações à leitura; a situação dos personagens, em geral, oferece apoio suficiente para acompanhar o que está em jogo.
É uma boa escolha para quem gosta de perceber mudanças de voz e de aceitar que uma história altere as regras do mundo apresentado. Quem procura um volume inteiramente conduzido pela rapidez dos enredos deve considerar o espaço reservado às digressões. A variedade torna mais produtiva uma leitura com pausas, na qual cada conto possa estabelecer seu próprio andamento.
Quem é o autor
Solemar Oliveira nasceu em Anápolis, Goiás, em 1974. É graduado e mestre em Física pela Universidade Federal de Goiás, doutor em Física Básica pela Universidade de São Paulo e fez pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Professor da Universidade Estadual de Goiás, integra a Academia de Letras de Anápolis.
Publicou os romances “Desconstruindo Sofia” e “Confraria dos Homens Invisíveis”, ambos de 2017, e o livro de contos “Breve Segunda Vida de uma Ideia”, de 2022. Também escreve sobre literatura e outros temas culturais na Revista Bula e no “Jornal Opção”. “As Casas do Sul e do Norte” venceu a Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos de 2019, na categoria prosa. A edição da Bula Livros saiu em 2024.