A cena do lenço dá uma boa medida da precisão de Shibli. O objeto permanece o mesmo, mas o motorista precisa saber quando escondê-lo e quando mostrá-lo. A menina ainda não domina esse cálculo. A distância entre o que ela vê e aquilo que o irmão já sabe permite acompanhar o aprendizado do medo sem uma explicação antecipada de todas as suas causas. A ocupação aparece dentro de uma decisão prática, tomada em segundos.

Na universidade, esse aprendizado continua pela fala. A estudante conhece palavras, porém não acompanha a velocidade das frases nem reconhece todos os usos da língua. Suas anotações se enchem de espaços vazios. Ela vai mudando de lugar na sala, afastando-se da frente, até procurar abrigo no estacionamento subterrâneo. Shibli dá à dificuldade linguística uma consequência visível no caderno e no corpo. A personagem se retrai enquanto o ambiente acadêmico segue funcionando ao redor dela.

A autora cuida de não tornar esse retraimento uma definição completa da jovem. Nas aulas de matemática, ela participa e responde com segurança. Uma colega se aproxima, troca bilhetes e a convida para almoçar. Há ocasiões em que a conversa se torna possível. Esses intervalos fazem diferença porque permitem conhecer capacidades e interesses que o constrangimento costuma encobrir. Também dão peso às tentativas de amizade, com sua mistura de curiosidade, generosidade e incompreensão.

O rapaz aprende outra relação com o hebraico. Na prisão, saber a língua ajuda a entender ordens e a responder, e ele passa a ensiná-la aos companheiros. O idioma que participa da intimidação oferece, em determinadas circunstâncias, meios de reação. Essa diferença impede uma leitura demasiado simples do romance. Shibli acompanha quem fala, para quem, em que lugar e sob quais condições. A posição de cada personagem altera o alcance de uma palavra.

As duas histórias são aproximadas por uma composição cuidadosa. O silêncio de uma sala de aula leva ao silêncio aprendido no cárcere. A letra miúda da estudante, espremida entre as linhas de suas traduções, encontra a caligrafia das cartas clandestinas escritas pelo rapaz. A passagem de uma vida à outra se faz por gestos, materiais e lembranças. A montagem preserva a diferença entre as experiências e permite perceber o que elas compartilham, sem precisar reuni-las a todo momento na mesma cena.

O trabalho recebe uma atenção que faz bem aos personagens. Preparar comida, limpar um apartamento, recolher resíduos e talhar madeira exigem tempo e habilidades que o romance descreve. Na oficina, a concentração do rapaz encontra uma tarefa em que falar pouco deixa de ser uma dificuldade permanente. O contato com a matéria lhe oferece uma forma de participação. A limpeza, por sua vez, põe a estudante numa relação de dependência com a empregadora, mas também dá lugar a cuidados concretos, a uma carona, a comida e à ajuda com os trabalhos acadêmicos. A desigualdade não elimina o valor desses gestos nem é resolvida por eles.

Shibli também observa como o desejo depende da possibilidade de conversar e de se apresentar a alguém. Na praia, o rapaz passa a ser chamado por um nome que soa hebraico. Isso não faz com que todos deixem de reconhecer sua origem, sobretudo quando o veem trabalhando na limpeza. O disfarce tem um alcance limitado. O interesse da cena está nessa proteção incerta e na diferença entre ser percebido como trabalhador, como palestino ou como alguém por quem outra pessoa pode sentir atração.

A presença dos animais muda a maneira de ler essas situações. Um camaleão observa a menina e, mais tarde, participa de sua relação com a fala. Um papagaio aproxima a repetição de palavras da rotina universitária. A narração permite que os bichos interfiram na vida humana sem interromper o relato para explicar a passagem entre comparação e acontecimento. Procurar uma tradução única para cada animal empobrece o efeito. Eles podem inquietar, fazer rir ou desviar a atenção para algo que os personagens não conseguem formular.

A vegetação exige a mesma atenção. Shibli se demora no crescimento das árvores, na época das flores, no comportamento das raízes e na água necessária ao cultivo. A paisagem contém marcas de trabalho, abandono e perda de terras. Na oficina, até a estação em que chegam os troncos de oliveira provoca uma suspeita sobre sua origem. A descrição guarda informações que se tornam relevantes depois. Ler depressa esses parágrafos como intervalos da ação significa deixar passar parte do que a autora está contando.

O narrador participa desse esforço de compreender. Sugere causas, admite alternativas e, às vezes, corrige uma explicação que parecia suficiente. Uma gota no rosto pode ser suor ou lágrima, e a dúvida permanece. Em outros momentos, ele argumenta de maneira explícita sobre instituições e projetos políticos. Há passagens em que essa intervenção pesa mais do que a cena. A escrita ganha interesse justamente quando o comentário precisa conviver com um gesto que o complica, como a pergunta prática da estudante sobre o salário de quem lhe oferece ajuda.

Quando a jovem trabalha como tradutora, passa também a perceber as escolhas feitas nas reportagens. Quem aparece como responsável por uma morte, quem é deslocado para o fim da frase, que palavra é empregada para narrar a violência. A competência linguística cresceu, embora falar de si continue difícil. É uma mudança importante na personagem e uma razão para acompanhar suas hesitações com cuidado. O romance lhe permite aprender e perceber contradições sem transformá-la numa observadora infalível.