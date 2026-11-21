Em um experimento de 2009 com 166 universitários, pesquisadores compararam “A dama do cachorrinho” com uma versão documental da mesma história e observaram mudanças na descrição que leitores faziam de si mesmos.

Bula Achados Literatura e percepção de si

Anton Tchékhov entrou num laboratório de psicologia por meio de um conto. Em um experimento publicado em 2009, pesquisadores da Universidade de Toronto compararam a leitura de “A dama do cachorrinho” com a de um relato documental dos mesmos acontecimentos. Queriam investigar uma impressão familiar a quem lê ficção, a de terminar uma história vendo a si mesmo de outra maneira. Encontraram indícios dessa mudança, pequenos e com limites que merecem atenção.

O conto acompanha um homem e uma mulher que se conhecem em Ialta, à beira-mar. Ambos são casados com outras pessoas. O que começa como um caso de férias resiste à volta para casa e complica a existência dos dois. Tchékhov deixa o problema em aberto. O leitor precisa conviver com a mistura de desejo, culpa e esperança, sem receber uma sentença que resolva o assunto.

A pesquisadora Maja Djikic fez justamente o movimento inverso. Reescreveu a história como um relato de processo de divórcio, preservando personagens e acontecimentos. Esse documento foi construído para a experiência, não retirado de um tribunal. Os textos tinham extensão e dificuldade de leitura equivalentes. Segundo Keith Oatley, um dos autores da pesquisa, os participantes os consideraram igualmente interessantes, embora julgassem o conto mais artístico.

Assim, a comparação tinha uma vantagem sobre simplesmente colocar um clássico de um lado e uma notícia qualquer do outro. O assunto permanecia semelhante; mudava a forma de apresentá-lo. A pergunta era o que a literatura poderia acrescentar à experiência de conhecer aqueles acontecimentos.

A mesma história, outra forma de contar

Os 166 participantes foram distribuídos ao acaso entre as duas leituras. Antes e depois, responderam a questionários de personalidade e de emoções. O inventário de personalidade abrangia cinco grandes dimensões, como extroversão e abertura à experiência. A equipe comparou quanto as respostas de cada pessoa se alteraram entre os dois momentos.

Quem leu o conto apresentou, em média, maior mudança na maneira de se descrever. As alterações seguiam direções diferentes conforme o leitor. A experiência tampouco mostrou todos se tornando mais sociáveis ou mais abertos. Oatley destacou essa diversidade ao retomar o trabalho na “Scientific American”. As mudanças emocionais acompanhavam as mudanças nas respostas sobre personalidade.

A leitura em comparação 166participantes Duas versões dos mesmos acontecimentos. Questionários aplicados antes e depois de ler. O desenho do experimento Os participantes responderam a questionários, foram distribuídos ao acaso entre o conto e um relato documental e voltaram a responder aos questionários após a leitura. Antes Questionários Distribuição ao acaso Conto Relato Depois · questionários Ilustração / Laboratório Visual O que foi medido? Alterações nas respostas sobre traços de personalidade e emoções. A comparação foi imediata; não demonstrou uma transformação permanente.

O limite da mudança

Há, porém, um detalhe decisivo no artigo original, publicado na “Creativity Research Journal”. A comparação principal das mudanças de personalidade registrou p = 0,053 num teste unilateral, ligeiramente acima do limiar convencional de 0,05. O resultado é sugestivo, mas estatisticamente frágil. A diferença relativa às emoções teve evidência mais clara. O estudo foi assinado por Maja Djikic, Keith Oatley, Sara Zoeterman e Jordan B. Peterson.

Também seria precipitado trocar “mudança nas respostas” por “nova personalidade”. A medição ocorreu logo após a leitura, numa amostra de universitários. Não houve demonstração de que o efeito persistisse por meses ou anos. Os próprios autores evitaram atribuir ao experimento uma transformação forte e permanente.

Na interpretação de Oatley, entrar nas circunstâncias de personagens permite experimentar posições que a vida habitual não oferece. Um leitor pode reconhecer um desejo; outro, reprovar uma escolha. A forma literária deixa espaço para essas respostas particulares. Essa é uma hipótese sobre o funcionamento da ficção, e ajuda a entender por que os pesquisadores se interessaram pelas diferenças individuais.

Tchékhov, presença incontornável em seleções da literatura russa, oferece um bom teste para essa ideia porque seus amantes não cabem com facilidade numa ficha de culpados e inocentes. Podemos acompanhar seus sentimentos sem aprovar suas decisões. O experimento tentou medir uma pequena parte desse trabalho do leitor. Resta saber quanto essa mudança dura e o que ela altera fora do questionário.