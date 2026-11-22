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Lee Ga-kyung conhece as ruas de Gyeongseong, a atual Seul, pela necessidade de sobreviver. Hábil em furtar carteiras, ela sonha com uma saída para a vida precária sob o domínio colonial japonês. Uma proposta da resistência transforma essa habilidade em instrumento de espionagem: entrar na administração inimiga e conseguir informações. Para permanecer ali, precisa sustentar uma identidade que pode desmoronar diante da pergunta errada.

O contato com Kim Tae-woong, intérprete ligado à elite do governo colonial, embaralha a missão. A atração surge num ambiente em que posição social, lealdade política e vínculos familiares interferem em cada aproximação. O romance ganha uma dificuldade adicional: confiar em alguém pode significar comprometer outras pessoas. A personagem precisa aprender a ler intenções com a mesma atenção que antes dedicava aos bolsos de desconhecidos.

A ligação com duas produções conhecidas passa por profissionais diferentes. Kim You-jung foi a protagonista feminina de “Meu Demônio Favorito”, ao lado de Song Kang. Yoo In-sik dirigiu “Uma Advogada Extraordinária” e também trabalhou na franquia “Dr. Romantic”. Aqui, Park Jin-young divide o centro do romance com a atriz, enquanto Kim Hyun-joo interpreta uma integrante da resistência.

O encontro desses nomes é um ponto de entrada para quem acompanha dramas coreanos. A mudança de época acrescenta uma pressão específica: a vida privada acontece dentro de uma estrutura de ocupação e vigilância. Segredos amorosos e segredos políticos passam a disputar o mesmo espaço. A presença de personagens ligados à resistência amplia a história para além do casal, sem exigir do espectador conhecimento prévio das outras séries.