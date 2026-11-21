A coleção encontrada em Iowa, em 1990, pesava 19 toneladas. Para descobrir de onde vinham os exemplares, a investigação precisou de especialistas em livros raros.

Bula Achados Stephen Blumberg e a biblioteca roubada

Stephen Blumberg tinha livros até no banheiro. Quando o FBI chegou à sua casa em Ottumwa, no estado americano de Iowa, em março de 1990, encontrou uma coleção que ocupava cômodos, corredores e armários. Havia um problema com aquela biblioteca particular. Milhares de volumes tinham sido retirados de instituições que continuavam sendo suas legítimas donas.

O Guinness registra ao menos 23.600 livros raros roubados, provenientes de 268 bibliotecas da América do Norte. O número lhe rendeu o recorde de ladrão de livros mais prolífico. Outras reconstituições apresentam contagens diferentes de instituições e materiais, mas concordam sobre a escala do caso. O acervo apreendido pesava 19 toneladas.

A casa tinha três andares e 17 cômodos. Segundo a reconstituição da Universidade Creighton, Blumberg organizava boa parte dos livros por regiões americanas. Nova York ficava num quarto, Ohio no alto da escada, Califórnia no cômodo onde ele dormia. Era possível atravessar os Estados Unidos sem sair daquela casa. Os donos dos livros, espalhados pelo país, não haviam autorizado a mudança.

Blumberg vinha de uma família com recursos e recebia renda de um fundo familiar. Guardava os livros, em vez de revendê-los. O dinheiro aparecia por outros caminhos, inclusive pela venda de peças arquitetônicas antigas. Seu projeto exigia viagens, tempo e espaço, despesas que ele podia sustentar.

A justificativa era ainda mais particular. Blumberg se imaginava encarregado de proteger objetos de um passado mais refinado contra responsáveis que julgava indiferentes. As bibliotecas, nessa versão, não mereciam os próprios livros. A convicção lhe conferia uma autoridade bastante conveniente para decidir o que levar.

Quem conduziu o FBI à coleção foi Kenneth Rhodes, antigo cúmplice e conhecido de Blumberg. O Guinness informa que ele recebeu US$ 56 mil pelas informações e pelo compromisso de testemunhar. A biblioteca de Iowa, construída ao longo de anos de furtos, tornou-se um depósito de provas. Faltava descobrir a quem devolvê-las.

Para esvaziar a casa, 17 pessoas trabalharam durante dois dias e encheram 879 caixas, segundo Creighton. Os materiais seguiram para um depósito em Omaha. Ali, o FBI precisou recrutar bibliotecários. Cerca de 40 voluntários de 16 bibliotecas participaram do trabalho; dez eram de Creighton. A operação ficou conhecida como Omaha Project.

A história escondida na encadernação

Identificar uma edição não resolvia tudo. Era preciso estabelecer de qual acervo saíra aquele exemplar. Blumberg havia removido marcas de propriedade, apagando justamente os sinais que facilitariam uma devolução. Dois livros com o mesmo título e a mesma data podiam pertencer a instituições diferentes. Para devolvê-los, o catálogo era o começo da conversa.

A “Harvard Magazine” relatou o trabalho de Roger Stoddard, que foi a Omaha procurar os livros de Harvard. Ele identificou 670 volumes e acreditava que havia outros. Uma encadernação habitual da biblioteca Widener podia denunciar a procedência mesmo sem carimbo. Em outro grupo, o couro verde e o papel marmorizado remetiam à coleção de livros de pesca formada por Daniel B. Fearing.

O ladrão podia arrancar uma etiqueta. Dar aos exemplares outra história era mais difícil.

O rastro da encadernação 670livros de Harvard Roger Stoddard reconheceu esses volumes no depósito de Omaha. Mesmo sem carimbos, a encadernação podia revelar a origem. As pistas deixadas na encadernação Desenho esquemático de uma encadernação. O couro verde e o papel marmorizado ajudaram a reconhecer exemplares da coleção de pesca de Daniel B. Fearing, pertencente a Harvard. Essa coleção era uma das origens dos 670 volumes identificados por Roger Stoddard. Uma coleção reconhecível Couro verde Papel marmorizado Coleção de pesca Daniel B. Fearing Ilustração / Laboratório Visual Por que as contagens variam? O Guinness registra ao menos 23.600 livros roubados. O relato de 1991 do “The Abbey Newsletter” menciona cerca de 19 mil livros na base usada para restituição. São contagens com escopos distintos; o tamanho desse catálogo não corresponde automaticamente ao total dos furtos.

A identificação também entrou nos computadores. Em novembro de 1991, o “The Abbey Newsletter” descreveu a base The Book Return, organizada pela OCLC com cerca de 19 mil livros usados como provas no julgamento. As instituições podiam consultar os registros; as reivindicações passavam pelo FBI. Algumas bibliotecas nem sabiam que haviam sofrido perdas.

A diferença entre ter um livro e saber exatamente qual livro se tem aparece em outras histórias de acervo, como a do manuscrito com resumos da biblioteca de Hernando Colón identificado na Dinamarca. No caso de Blumberg, porém, o reconhecimento precisava resolver também uma questão de propriedade. A familiaridade de um bibliotecário com uma lombada podia encaminhar um volume de volta à estante correta.

O julgamento ocorreu em janeiro de 1991. Em 31 de julho, Blumberg recebeu a sentença de cinco anos e onze meses de prisão, além de multa de US$ 200 mil. As datas constam do relato contemporâneo do “The Abbey Newsletter”.

No tribunal, segundo o arquivo da Universidade Creighton, ele afirmou que os livros retornariam aos donos depois de sua morte. A defesa apresentou sua conduta como uma necessidade de resgatar obras supostamente negligenciadas. O júri rejeitou a alegação de insanidade e o condenou.

Era um prazo de empréstimo que só o tomador conhecia. Para os bibliotecários em Omaha, a tarefa continuava sendo bem mais concreta. Abrir o próximo volume, examinar a encadernação e encontrar um endereço de devolução.