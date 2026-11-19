Foi só se casar e Doralice realizou o sonho da casa própria. A casa própria de Otávio. Mas se não fosse pela Doralice, Tavinho nem teria comprado nada. O recém-marido chegou junto com uns homens da mudança que traziam uns caixotes com as parcas coisas da Doralice. Com uma cópia da chave na mão, Otávio entregou aquela bola de fogo à mulher e fez dela, naquele justo momento, uma dona de casa.

Doralice sentiu a mão fazer um buraco, como se dele a chave caísse. Como se a chave de casa fosse um monte de água que não para quieta num lugar só, escorrendo para não se vê onde, perdida num chão que escorrega, numa roupa que precisa secar, numa planta que apodreceu, na estrada que virou lama. Mas lá estava, um molho com quatro chaves: da porta principal, da porta dos fundos, da garagem, onde Tavinho guardava o carro, o freezer e o cortador de grama. A quarta chave era da casinha do jardim feita para guardar tudo que era para jogar fora. No futuro, Doralice, por vezes e vezes, tentou ir morar lá, na casinha do jardim, disfarçada de coisa para jogar fora. Escondia-se quando o futebol começava na TV, quando a filha tão viva gritava de alguma coceira, quando sentia falta da Tereza, quando as meninas que nunca mais viu povoavam sua cabeça torta e fora do normal. Escondia-se atrás da bicicleta ergométrica, das latas de tinta para retocar a casa o tempo todo, do cabideiro com o casaco para visitar a Suíça, da caixa com a Kodak e os seus rolos não revelados, as raquetes de tênis, o aro de basquete, a bola amarela e imensa como um sol pra fazer ioga. Mesmo disfarçada de coisa pra jogar fora, Tavinho a achava e a salvava, levando-a de volta pra dentro de casa porque ele, além de ter fome e vontade de comer coisas gostosas, achava que era pecado uma casa boa daquelas ficar sem dona.