Romance brasileiro
Previsão do Tempo para Doralice Antunes
- Páginas
- 112
- Editora
- Todavia
- Edição
- 2026
A história
Doralice conhece Otávio desde menina. Anos depois, casa-se com ele, tem filhos e passa a cuidar da família. O medo de envelhecer sem companhia e sem um lugar para morar pesa nessa escolha. Também há atração por Tavinho, como ela o chama, e o conforto de receber seus cuidados.
Nara Vidal acompanha Doralice da infância à velhice. Enquanto prepara refeições e atende às necessidades dos outros, ela conserva o desejo pelas mulheres que conheceu. Entre suas fantasias está uma casa na Suíça em que caberia apenas ela. O cotidiano do casamento se mistura às lembranças e aos planos que Doralice faz para si.
Por que vale ler
No pedido de casamento, o barulho de uma moto impede Otávio de ouvir que o coração de galinha a enjoa. Para agradá-la, ele pede outra porção. O episódio apresenta o casal por um mal-entendido que tem graça e deixa um incômodo. Mais adiante, quando ela adoece, o marido lhe traz chá e chocolate. Doralice gosta de ser atendida.
Essas mudanças de perspectiva dão interesse à personagem. Ela pode sentir prazer no casamento e ainda desejar sair dele. Ao lembrar as mulheres que temia quando menina, também deixa aparecer a crueldade de seu próprio olhar. A leitura permite conhecê-la por gestos e situações em que afeto e hostilidade convivem.
O que esperar
Uma narrativa em passagens curtas, com avanços e recuos no tempo. Os cheiros da cozinha e as mudanças no corpo ajudam a contar a passagem dos anos. As 112 páginas pedem atenção às lembranças que retornam sob outro ângulo. É uma indicação para quem gosta de romances de personagem e de histórias familiares que comportam sentimentos difíceis de conciliar.
Quem é a autora
Nara Vidal nasceu em Guarani, Minas Gerais, e é escritora, tradutora e professora de escrita. É autora de “Sorte”, terceiro colocado no prêmio Oceanos, de “Eva” e de “Puro”, vencedor do prêmio APCA de melhor romance.