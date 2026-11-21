Na manhã seguinte à homenagem a um antigo colega de farda, Jackson Briggs (Channing Tatum) é chamado à base de Fort Lewis, no estado de Washington. O capitão Jones (Luke Forbes) quer que ele leve Lulu, uma cadela do Exército americano, ao funeral de seu treinador em Nogales, no Arizona. Briggs aceita porque precisa de uma recomendação para trabalhar no Paquistão. Uma lesão cerebral sofrida em serviço comprometeu suas chances de conseguir a vaga, e o capitão se dispõe a recomendá-lo se ele cumprir a tarefa. Em “Dog – A Aventura de Uma Vida”, dirigido por Reid Carolin e pelo próprio Tatum, dois companheiros de viagem saem da mesma base com destinos bem diferentes.

O treinador morto é Riley Rodriguez, ex-parceiro de Briggs. Lulu, uma pastora-belga-malinois que serviu no Afeganistão, vai ao funeral por causa do vínculo com Riley. O roteiro estabelece cedo o que o Exército espera de Briggs depois da cerimônia. Ele deve entregá-la em White Sands, no Novo México, onde está previsto que ela seja sacrificada devido ao histórico de agressividade. Briggs tem um prazo a cumprir e uma vaga em jogo. Cumprir as ordens é, até ali, o caminho que lhe parece mais curto para voltar ao trabalho.

Ele acomoda Lulu num Ford Bronco de 1984 e logo faz uma parada que diz bastante sobre o quanto conhece a passageira. Enquanto Briggs está num estande de tiro, o barulho dos disparos assusta a cadela. Ela sai da caixa de transporte e destrói o banco do passageiro. Tatum é engraçado quando deixa Briggs olhar para o estofamento com a indignação de quem acredita ter sido lesado. A mesma cena dá ao espectador tempo para notar o que ele deixou passar. O ruído que torna a parada atraente para o veterano é o que põe Lulu em pânico.

O vidro quebrado em Portland

Em Portland, no Oregon, Briggs tenta a sorte num bar. Sua desenvoltura tem pouco efeito até que Bella (Emmy Raver-Lampman) e Zoe (Nicole LaLiberte) se aproximam por causa de Lulu. As duas o convidam para ir à casa delas, e Briggs aceita com a satisfação de quem acha que finalmente acertou na conversa. A cadela, responsável pela parte bem-sucedida da noite, fica no carro.

Um vizinho ouve os latidos, suspeita de maus-tratos e quebra o vidro traseiro do Bronco. Lulu investe contra ele, e Briggs sai para separá-los. A confusão encerra a visita e deixa uma abertura por onde a cadela consegue escapar mais adiante, já na estrada costeira. O episódio é engraçado pela facilidade com que o orgulho de Briggs atravessa intacto uma sucessão de pequenos vexames. O comportamento dele também irrita, e Tatum deixa espaço para isso. O sujeito consegue ser boa companhia para quem está assistindo e péssima companhia para quem depende dele.

O álbum de Lulu

A fuga leva Briggs a uma plantação de maconha, onde ele é atingido por um dardo tranquilizante disparado pelo dono da propriedade, Gus (Kevin Nash). O salto para uma comédia mais espalhafatosa é brusco. A passagem fica mais interessante quando Tamara (Jane Adams), mulher de Gus, cuida da pata machucada de Lulu. Enquanto isso, os dois homens conseguem conversar ao folhear um álbum com fotos da cadela durante o serviço no Afeganistão.

O álbum dá a Lulu um passado que, até então, Briggs só levava em conta quando ela lhe causava algum transtorno. Na propriedade, Jane Adams dá à cena a tranquilidade de alguém ocupada com uma pata ferida. O cuidado de Tamara ajuda a dimensionar a pressa do veterano. Ele tem razão em se preocupar com a hora do funeral, mas até uma breve parada exige que observe em que condições Lulu pode voltar à estrada.

Uma diária em São Francisco

Em São Francisco, Briggs finge ser um veterano cego para conseguir um quarto num hotel de luxo e apresenta Lulu como cão-guia. A facilidade com que ele improvisa faz a cena funcionar. O problema é que a invenção depende de uma cadela treinada para tarefas bem diferentes daquelas que ele atribui a ela na recepção. Quando Briggs tenta sair sozinho, Lulu late até que ele ceda e a leve consigo.

Tatum deixa o cansaço de Briggs aparecer aos poucos, por baixo da conversa fácil e da disposição para arrumar confusão. É um bom papel para um ator que sabe usar a própria simpatia para interpretar alguém que abusa dela. O prazo de chegada a Nogales dá ritmo à viagem, mas são as paradas que dão intimidade à história. Basta uma cena de Briggs tentando sair do quarto para Lulu interferir no plano mais simples que ele fez naquele dia. E lá vai o veterano para o saguão, de novo com a passageira que esperava deixar para trás por algumas horas.