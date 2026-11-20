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Dorrigo Evans é um médico australiano que precisa cuidar de outros prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Forçado a trabalhar numa ferrovia no Sudeste Asiático, ele divide com os companheiros a falta de comida, as doenças e a violência. As lembranças de um relacionamento amoroso atravessam essa experiência. Em outro momento da vida, o reconhecimento público não resolve tudo o que permaneceu daquele período.

A reportagem da “Radio Times” registra uma perda de aproximadamente 20 libras, equivalentes a cerca de 9 quilos, ao longo de seis semanas. Elordi relatou que a volta à alimentação habitual também exigiu adaptação. A transformação física fez parte de uma preparação coletiva para as cenas do campo de prisioneiros. Kurzel filmou na Austrália, usando paisagens de Nova Gales do Sul para representar a região asiática.

O prêmio pertence ao livro de Flanagan, publicado antes da adaptação: “The Narrow Road to the Deep North” venceu o Booker em 2014. O autor tem uma ligação familiar com o assunto, pois seu pai foi prisioneiro de guerra e trabalhou na ferrovia, como registra a instituição responsável pelo prêmio. Essa origem dá contexto à aproximação entre memória pessoal e um episódio da história australiana.

Elordi interpreta Dorrigo jovem, e Ciarán Hinds assume o personagem numa fase posterior. Odessa Young e Olivia DeJonge também integram o elenco. A alternância entre tempos permite observar o que uma reputação pública consegue contar sobre alguém e o que permanece inacessível. Um homem pode ser celebrado por ter resistido e, ainda assim, não encontrar uma forma satisfatória de explicar o que viveu.