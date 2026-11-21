Rose Byrne e Meghann Fahy, de “The White Lotus”, interpretam irmãs afastadas por uma tragédia em “The Good Daughter”. A minissérie adapta um romance de Karin Slaughter, que também assina o roteiro, e transforma um novo crime no motivo para revisitar uma história familiar mal resolvida. No Brasil, está disponível pelo canal Sony One dentro do Prime Video, mediante assinatura adicional.
The Good Daughter (2026)
Charlotte e Samantha Quinn seguiram caminhos diferentes depois de uma noite de violência que atingiu a família. Anos mais tarde, um ataque em uma escola da cidade natal coloca Charlotte, agora advogada, no centro de uma nova crise. A volta de Samantha obriga as duas a dividir o mesmo espaço e enfrentar lembranças que nunca conseguiram acomodar. Enquanto o caso se desenrola, o reencontro ameaça abrir feridas que a distância apenas manteve fora de vista.
Fahy interpreta Charlotte; Byrne vive Samantha. A parceria permite que a investigação tenha duas escalas: o que precisa ser descoberto sobre o novo ataque e o que as irmãs conseguem dizer uma à outra. O parentesco não elimina o ressentimento, assim como a experiência profissional das duas não resolve automaticamente o que aconteceu dentro de casa. A premissa encontra força nessa falta de correspondência entre saber defender alguém e saber ajudar a própria família.
Karin Slaughter adaptou o próprio romance, publicado originalmente em 2017. Todos os seis episódios são dirigidos por Steph Green, que trabalhou em “Watchmen” e “The Americans”. Brendan Gleeson interpreta Rusty, pai das protagonistas, em um elenco que inclui Olivia Williams. A presença da autora no roteiro dá ao projeto uma ligação direta com o livro, sem significar que literatura e televisão contem a história pelos mesmos recursos.
A oferta brasileira segue um calendário diferente do lançamento integral no Peacock nos Estados Unidos. Na consulta de 21 de novembro, o Sony One disponibilizava os dois primeiros episódios, com os seguintes anunciados para as quintas-feiras, de 26 de novembro a 17 de dezembro. É, portanto, uma série para acompanhar ao longo das semanas. Para outra investigação ligada à literatura policial, há “Noturno”, adaptação de Lars Kepler na Apple TV.