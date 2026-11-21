Bula Streaming Sony One no Prime Video The Good Daughter (2026)

Charlotte e Samantha Quinn seguiram caminhos diferentes depois de uma noite de violência que atingiu a família. Anos mais tarde, um ataque em uma escola da cidade natal coloca Charlotte, agora advogada, no centro de uma nova crise. A volta de Samantha obriga as duas a dividir o mesmo espaço e enfrentar lembranças que nunca conseguiram acomodar. Enquanto o caso se desenrola, o reencontro ameaça abrir feridas que a distância apenas manteve fora de vista.

Fahy interpreta Charlotte; Byrne vive Samantha. A parceria permite que a investigação tenha duas escalas: o que precisa ser descoberto sobre o novo ataque e o que as irmãs conseguem dizer uma à outra. O parentesco não elimina o ressentimento, assim como a experiência profissional das duas não resolve automaticamente o que aconteceu dentro de casa. A premissa encontra força nessa falta de correspondência entre saber defender alguém e saber ajudar a própria família.

Karin Slaughter adaptou o próprio romance, publicado originalmente em 2017. Todos os seis episódios são dirigidos por Steph Green, que trabalhou em “Watchmen” e “The Americans”. Brendan Gleeson interpreta Rusty, pai das protagonistas, em um elenco que inclui Olivia Williams. A presença da autora no roteiro dá ao projeto uma ligação direta com o livro, sem significar que literatura e televisão contem a história pelos mesmos recursos.

A oferta brasileira segue um calendário diferente do lançamento integral no Peacock nos Estados Unidos. Na consulta de 21 de novembro, o Sony One disponibilizava os dois primeiros episódios, com os seguintes anunciados para as quintas-feiras, de 26 de novembro a 17 de dezembro. É, portanto, uma série para acompanhar ao longo das semanas. Para outra investigação ligada à literatura policial, há “Noturno”, adaptação de Lars Kepler na Apple TV.