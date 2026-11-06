Matthew Macfadyen e Colin Firth em thriller de guerra de primeira qualidade na Netflix

Em Londres, em 1943, dois agentes britânicos recebem uma tarefa da qual depende a vida de milhares de soldados. Os Aliados pretendem invadir a Sicília, mas precisam convencer os alemães de que o ataque acontecerá em outro lugar. Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) apostam numa ideia tão improvável quanto arriscada. Vestir um cadáver com uniforme militar e colocar entre seus pertences documentos falsos sobre os planos de invasão. Esse é o ponto de partida de “O Soldado que Não Existiu”, dirigido por John Madden, que acompanha uma operação de espionagem na qual escrever uma carta convincente pode ser tão importante quanto saber manejar uma arma.

Inspirado na verdadeira Operação Mincemeat, o longa concentra boa parte da ação nos escritórios da inteligência britânica. Ali, Montagu e Cholmondeley precisam criar uma pessoa que jamais nasceu, mas cuja morte será examinada por desconhecidos. O corpo receberá o nome de William Martin, uma patente e uma história pessoal. A intenção é que ele seja encontrado na costa espanhola e que seus documentos acabem nas mãos dos alemães. Para funcionar, a fraude precisa despertar a curiosidade do inimigo sem levantar suspeitas sobre a facilidade daquela descoberta.

Um homem feito de documentos

Conseguir um cadáver adequado é apenas a primeira dificuldade. Os agentes precisam sustentar a hipótese de uma morte no mar e preparar uma identidade que resista a possíveis verificações. Um uniforme e uma pasta com informações militares não bastam. William Martin deve carregar sinais de uma vida fora do serviço, dessas que deixam recibos no bolso, fotografias guardadas e assuntos por resolver.

É nessa fabricação minuciosa que “O Soldado que Não Existiu” fica mais interessante. Montagu e Cholmondeley discutem os hábitos de um homem imaginário com a seriedade de quem prepara uma reunião de gabinete. A situação tem uma graça peculiar. Aquele sujeito não teve oportunidade de escolher sequer a própria namorada, mas já possui uma intimidade sujeita à avaliação dos colegas. O absurdo, porém, nunca apaga o perigo. Cada detalhe acrescentado aos pertences oferece credibilidade ao disfarce e mais uma possibilidade de erro.

Madden permite que o público acompanhe esse trabalho sem transformar os preparativos numa aula de história militar. O objetivo permanece compreensível durante a elaboração do plano. Os alemães precisam acreditar nos papéis encontrados e deslocar sua atenção da Sicília. Para isso, os britânicos devem apresentar uma informação falsa com aparência de descoberta valiosa, daquelas que um serviço de espionagem teria orgulho de obter.

Uma fotografia e uma namorada

Jean Leslie (Kelly Macdonald), funcionária da inteligência, oferece uma fotografia para representar a namorada de William Martin. Sua participação ganha importância porque ajuda a dar ao falso oficial uma existência afetiva. A mulher da imagem precisa caber na história que os documentos contam. Jean também quer participar do trabalho, em vez de apenas emprestar o rosto a uma decisão tomada por outros.

Macdonald dá à personagem uma combinação agradável de firmeza, curiosidade e afeto. Jean contribui para o plano, conversa com os colegas e ocupa seu espaço sem precisar anunciar a própria importância a cada entrada. Ao lado dela, Hester Leggett (Penelope Wilton) ajuda a elaborar a correspondência amorosa do militar inventado. Wilton acrescenta sensibilidade a uma tarefa que poderia ficar restrita à burocracia. Uma carta precisa conter sentimentos reconhecíveis, mas não pode parecer escrita para convencer um investigador.

Esses preparativos aproximam o espectador dos personagens porque revelam suas experiências enquanto eles escrevem a vida de outra pessoa. Ao escolher palavras, imaginar encontros e discutir os vínculos de Martin, os funcionários deixam escapar suas próprias expectativas. A operação exige distância profissional, mas o material com que trabalham vem de lembranças, perdas e desejos bastante pessoais.

Ciúmes entre os agentes

A aproximação de Montagu e Jean provoca ciúmes em Cholmondeley, também interessado na colega. Firth interpreta o oficial com a reserva habitual de seus personagens mais contidos. Pequenas mudanças na expressão e no tom de voz revelam o quanto aquela companhia lhe faz falta. Macfadyen dá ao parceiro um desconforto persistente, misturando competência profissional e insegurança afetiva.

Os atores sustentam bem essa convivência, embora o triângulo amoroso ocupe espaço demais. Quando a atenção se demora nas expectativas românticas dos dois homens, os preparativos da operação perdem ritmo. A relação ajuda a humanizá-los, mas algumas passagens insistem num atrito menos envolvente do que o trabalho que os reuniu. Há uma invasão em preparação, e nem sempre é fácil ter paciência com os ciúmes do escritório.

Jean merece atenção pelo que acrescenta à missão, e Macdonald preserva essa presença mesmo quando o roteiro se ocupa das frustrações masculinas. Ainda assim, seria melhor passar mais tempo com suas contribuições e menos com a disputa por sua companhia. O interesse retorna quando os três precisam trabalhar juntos, apesar dos sentimentos que dificultam essa colaboração.

Uma mentira fora de controle

A escolha da costa espanhola acrescenta outra dificuldade ao plano. Os britânicos contam com a possibilidade de que as informações circulem até os alemães, mas não podem controlar cada pessoa que terá contato com o corpo e seus pertences. Depois de tanto cuidado, será necessário confiar na curiosidade, nos procedimentos e nas interpretações de desconhecidos.

Madden obtém seus melhores momentos de suspense dessa dependência. O público conhece a fraude e acompanha o esforço para escondê-la de quem receberá os documentos. Uma informação convincente no escritório pode parecer suspeita sob outros olhos. O risco cresce porque os agentes precisam fazer o inimigo acreditar que descobriu algo por conta própria.

“O Soldado que Não Existiu” tem um elenco capaz de dar calor às conversas de trabalho e tornar envolvente uma operação baseada em papéis, preparativos e espera. O romance por vezes pesa sobre o andamento, mas a elaboração da identidade de William Martin sustenta o interesse. Firth, Macfadyen, Macdonald e Wilton tornam palpável a responsabilidade de pessoas que tentam proteger soldados sem estar ao lado deles no campo de batalha. Nos escritórios de Londres, ainda é possível corrigir uma carta. Depois que o corpo partir, seus autores terão de aguardar o que outros farão com ela.