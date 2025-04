Thriller de Segunda Guerra com Colin Firth e Matthew Macfadyen está na Netflix

Na arquitetura invisível da guerra, há engrenagens que não retumbam como canhões, mas alteram o curso da história com o silêncio do engano. “O Soldado Que Nunca Existiu” mergulha nesse subterrâneo de ilusões cuidadosamente manufaturadas, revelando que a vitória dos Aliados em 1943 não foi apenas forjada em trincheiras, mas também na engenhosidade de uma mentira que enganou um império. Trata-se menos de um relato bélico tradicional e mais de uma meditação sobre o poder da ficção quando posta a serviço da sobrevivência.

Inspirado no livro de Ben Macintyre, o filme resgata a Operação Mincemeat — um ardil audacioso dos serviços secretos britânicos que usaram um cadáver como isca para desorientar o alto comando nazista. A premissa, que poderia parecer saída de um romance de espionagem, é real. Mas o longa, ao invés de confiar na potência dessa verdade extraordinária, opta por amortecê-la com concessões narrativas que miram na sedução do público contemporâneo, ainda que isso dilua parte da complexidade moral envolvida. Há um desconforto em notar que a urgência brutal da guerra, em alguns trechos, cede lugar à dramatização romântica, como se a tragédia histórica precisasse de açúcar para ser digerida.

John Madden conduz a narrativa com segurança técnica, cercado por uma equipe competente. Thomas Newman, responsável pela trilha sonora, imprime atmosferas que flutuam entre o melancólico e o triunfante, enquanto Colin Firth e Matthew Macfadyen sustentam a trama com sobriedade. Ainda assim, o filme hesita entre dois registros: o da tensão geopolítica e o da novela sentimental. O resultado é um desequilíbrio tonal que enfraquece a força de momentos que, por si só, exigiriam mais contenção e gravidade.

O que poderia ser um estudo meticuloso sobre os dilemas éticos da desinformação estratégica — como a fabricação minuciosa de uma identidade falsa para o cadáver utilizado, ou a competição entre departamentos do próprio governo britânico — transforma-se, em vários momentos, num teatro previsível de ressentimentos amorosos e flashbacks didáticos. A escolha de inserir conflitos passionais em um contexto já intrinsecamente carregado de tensão soa, por vezes, como um atalho emocional que subestima a densidade dos fatos históricos. Quando o filme flerta com esse tipo de dramatização, aproxima-se perigosamente da caricatura, enfraquecendo aquilo que deveria ser o seu núcleo mais contundente: a ambiguidade moral do ato de mentir em nome de um bem maior.

Ainda assim, há cenas que conseguem escapar desse abrandamento dramático. Quando o roteiro insinua o sofrimento da família do homem morto — cuja identidade real é sacrificada em nome da eficiência da farsa —, uma dimensão silenciosa de horror se impõe. Não há bombas ou sangue, mas há luto instrumentalizado, dor camuflada sob o verniz da vitória estratégica. Também são instigantes os momentos em que a narrativa tangencia a paranoia da espionagem: a incerteza diante de um agente duplo, a hesitação entre confiar ou desconfiar de um olhar, o peso de cada silêncio interpretado como um código oculto. Nesses trechos, o filme atinge brevemente a densidade que parece temer abraçar por completo.

Por outro lado, a escolha estética de alinhar a estrutura do filme a modismos contemporâneos — como a fragmentação temporal que revela o clímax para depois voltar ao início — funciona mais como um truque de estilo do que como uma exigência narrativa. E o uso da figura de Ian Fleming como narrador metalinguístico — embora curiosa por sua conexão com o universo de James Bond — acaba servindo mais como enfeite do que como vetor de aprofundamento. Sua presença empresta charme, mas também alivia o peso dramático do enredo, tornando mais leve uma história que deveria assombrar.

Faltou ao filme a coragem de confrontar mais frontalmente o outro lado da farsa. Ao omitir quase por completo a perspectiva alemã, ele abdica da chance de explorar o verdadeiro teste da mentira: sua recepção. O olhar do inimigo — seus métodos de verificação, suas dúvidas, seus próprios erros de interpretação — teria ampliado o escopo da narrativa e tensionado o jogo de aparências em múltiplos níveis. Ao recusar esse contraponto, “O Soldado Que Nunca Existiu” corre o risco de parecer um monólogo quando tinha nas mãos o material para um diálogo de sombras.

Mesmo com esses limites, o filme oferece lampejos de inquietação genuína. Ele lembra que, em tempos extremos, até a dignidade de um corpo pode ser instrumentalizada. Que a linha entre heroísmo e pragmatismo pode se dissolver sem alarde, e que as guerras também se vencem no campo difuso da manipulação simbólica. Talvez o maior mérito do longa não esteja em sua forma, mas no tema que resgata: a mentira não como fraqueza moral, mas como ferramenta de sobrevivência. E é aí que reside sua provocação mais incômoda.

Porque, no fundo, o que “O Soldado Que Nunca Existiu” nos força a encarar é que algumas verdades só se impõem quando encenadas. E que, por vezes, o maior gesto de lealdade à vida está em violar os códigos da honestidade. Em tempos de narrativas moldadas à conveniência, talvez essa seja a lição mais atual do cadáver que confundiu Hitler: a verdade, como arma, pode ser tão letal quanto a mentira. E ambas, quando bem usadas, mudam o mundo — mesmo que a olhos fechados.