O filme perfeito para assistir no fim de semana, com climinha de chuva, e um cobertor: na Netflix

Às vésperas do Natal, a família Goss tem uma casa espaçosa à beira de um lago e pouca disposição para conviver. O avô Sander (Dennis Quaid) permanece abatido pela morte da esposa, o filho Hunter (Milo Ventimiglia) dedica quase todo o tempo ao trabalho, e a neta Ello (Brooke Lena Johnson) responde aos parentes com a impaciência dos seus 17 anos. Em “O Natal Perfeito de um Cachorro”, de 2026, dirigido por Cathryn Michon, uma emergência médica obriga esses moradores a compartilhar responsabilidades que vinham deixando nas mãos de uma única pessoa. Entre eles está Winstead, um basset hound que acompanha as dificuldades domésticas e narra a história com a voz de Thomas Haden Church.

A proposta combina dois apelos conhecidos do entretenimento natalino, parentes que precisam recuperar a proximidade e animais capazes de conquistar o espectador antes de qualquer fala. Há espaço para uma história acolhedora nessa mistura. O problema surge quando os personagens precisam sustentar o interesse sem a ajuda das orelhas caídas de Winstead ou da pequena corgi que chega para dividir a atenção com ele.

Uma casa cheia de ausências

Sander perdeu a mulher há dois anos e ainda passa os dias mergulhado na tristeza. Quaid dá ao personagem o aspecto de alguém que já não vê muita razão para abandonar o roupão ou participar das conversas. Winstead permanece ao seu lado, atento aos sinais de sofrimento que os outros moradores nem sempre têm paciência para acolher. Essa companhia oferece um ponto de partida sensível, embora o roteiro insista em explicar sentimentos que o ator já expressa pelos gestos.

Hunter enfrenta outra dificuldade. Seu trabalho garante o conforto da família, mas ocupa o espaço que poderia dedicar à esposa e aos filhos. Juliana (Kathleen Rose Perkins), uma advogada que interrompeu a carreira para cuidar dos gêmeos, assume boa parte das tarefas domésticas enquanto enfrenta problemas de saúde. O desequilíbrio entre os dois poderia render conversas reconhecíveis para quem já precisou conciliar emprego, maternidade e o cansaço de pedir ajuda.

Os diálogos, porém, raramente passam da apresentação dessas dificuldades. Hunter é o pai absorvido pelo emprego. Juliana é a profissional frustrada com a carreira suspensa. Sander é o viúvo inconsolável. Os atores sugerem pessoas mais interessantes do que aquelas que recebem no papel, mas faltam situações que revelem desejos, contradições ou hábitos além dessas características.

A adolescente e o cachorro narrador

Ello também sofre com essa construção limitada. Ela se irrita com os pais e com o avô, mas sua hostilidade recebe pouca elaboração. A idade parece bastar para justificar cada resposta atravessada. Em uma tentativa de piada, a jovem dispara um “OK, boomer” porque Sander não quer tomar café da manhã. A expressão reconhecível ocupa o lugar de uma conversa que poderia revelar algo particular entre os dois.

Brooke Lena Johnson tem a tarefa ingrata de dar personalidade a uma adolescente cuja principal atividade, durante boa parte da apresentação, é demonstrar descontentamento. Faltam detalhes que ajudem a distinguir uma mágoa legítima de uma implicância passageira. Sem essa diferença, as discussões se repetem e a aproximação entre avô e neta demora a ganhar interesse.

Winstead poderia oferecer outro acesso a esses moradores. Um cachorro observa rotinas, percebe ausências e acompanha seus humanos em circunstâncias nas quais eles baixam a guarda. A narração, entretanto, fica muito presa ao cheiro das pessoas, ao gosto da comida e à identificação de emoções já anunciadas. Thomas Haden Church empresta simpatia à voz, mas recebe comentários que frequentemente repetem o que acabou de acontecer.

Ruby chega em meio à crise

A rotina muda quando Ello encontra Ruby, uma filhote de corgi, no frio. Acolher o animal dá à jovem uma responsabilidade que ultrapassa as reclamações dentro de casa. Também oferece a ela e a Sander um motivo para dividir a atenção e passar algum tempo juntos. A cachorrinha precisa de cuidado, independentemente das diferenças entre os parentes.

Essa é uma das ideias mais promissoras da história. Cuidar de um animal pode aproximar pessoas que já não sabem iniciar uma conversa. Ruby dispensa grandes justificativas para despertar afeto, e sua presença traz alguma leveza ao ambiente carregado dos Goss. O roteiro, porém, deposita nos cães uma parcela excessiva do trabalho de tornar aquela convivência envolvente.

Quando Juliana enfrenta uma emergência médica, a família precisa lidar com a ausência de quem sustentava o cotidiano doméstico. Hunter já não pode tratar o emprego como sua única obrigação, enquanto Sander e Ello precisam participar dos cuidados com a casa e com as crianças. A preocupação com Juliana muda a dimensão dos desentendimentos. O Natal deixa de depender apenas da disposição de celebrar e passa a envolver a possibilidade de estarem juntos.

Sentimentos explicados à mesa

Cathryn Michon procura dar calor a esses encontros, mas algumas escolhas enfraquecem a sensação de convivência. Em uma refeição de Ação de Graças, os parentes resolvem dispensar o jantar e comer uma torta de abóbora com chantili. Sem pratos ou cerimônia, a sobremesa poderia render um pequeno instante de cumplicidade.

Os gêmeos aparecem no enquadramento mais aberto, mas ficam de fora quando a câmera se concentra na conversa de dois adultos. O corte privilegia o diálogo e abandona a participação das crianças, que pareciam prestes a aproveitar a mesma torta. É um detalhe revelador de como os integrantes mais novos recebem pouco espaço para existir além das necessidades dos pais.

A conversa entre os adultos também carrega o peso de explicar antecedentes e ressentimentos. Em vez de deixar que uma hesitação ou uma atitude revele a dificuldade de cada um, o roteiro pede que eles verbalizem quase tudo. A emoção fica excessivamente anunciada, mesmo quando Quaid e Perkins já oferecem material suficiente para que o espectador acompanhe o sofrimento sem tantas instruções.

“O Natal Perfeito de um Cachorro” tem animais encantadores, atores experientes e uma situação familiar que poderia despertar identificação. Falta dar aos Goss mais vida entre uma crise e outra. Os cuidados com Ruby oferecem essa oportunidade, assim como a necessidade de dividir as tarefas de Juliana. Ainda assim, Winstead permanece encarregado de explicar seus humanos, enquanto os próprios moradores raramente conseguem surpreender uns aos outros.