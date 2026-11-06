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Famílias reunidas à mesa de jantar em As Melhores Famílias.Divulgação
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por Bula Streaming
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Do diretor premiado pelo público em Sundance, uma comédia no Prime Video põe a elite peruana à mesa

Uma das expressões mais traiçoeiras da língua portuguesa, “quase da família”, também funciona em espanhol. O peruano Javier Fuentes-León fez dela a matéria de “As Melhores Famílias”, comédia exibida no Festival de Busan que está no Prime Video. O problema todo cabe na palavra “quase”.

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As Melhores Famílias (2020)

Direção e roteiro: Javier Fuentes-León
Duração: 1h39 · Classificação: 12 anos
Elenco: Tatiana Astengo, Gabriela Velásquez, Gracia Olayo e Jely Reátegui

Luzmila e Peta são irmãs e trabalham como empregadas domésticas para duas famílias ricas de Lima. Conhecem os filhos das patroas, sabem os gostos dos convidados e conseguem pôr uma festa de pé. Quando todos se reúnem para um aniversário, as duas carregam para a casa um conhecimento que ninguém mais ali possui. Basta vir à tona um segredo antigo para a festa ganhar um rumo que já não depende de quem fez os convites.

Fuentes-León, que escreveu e dirigiu a comédia, reconhece uma boa situação de cinema naquela mesa. Há gente bastante para que uma frase destinada a uma pessoa seja ouvida pela pessoa errada. E há anos de intimidade suficientes para que todos entendam a gravidade de uma insinuação muito antes de alguém ter coragem de explicá-la. A graça está em observar quem consegue continuar sorrindo depois de entender o que foi dito.

Luzmila e Peta herdaram da mãe o trabalho nas casas. Para as patroas, isso é prova de uma longa história de afeição. Do lado das irmãs, a mesma lembrança tem uma conta mais complicada. Conhecer cada detalhe da vida dos outros é parte do serviço pelo qual recebem. O inverso raramente é exigido de quem assina o pagamento. A festa expõe essa diferença num terreno em que os donos da casa sempre se sentiram seguros.

O elenco sustenta a confusão sem transformar as irmãs em simples testemunhas do vexame alheio. Cada uma tem algo a perder quando a educação dos convidados começa a falhar. É dessa distribuição desigual do risco que o filme extrai suas melhores risadas. No fim das contas, todos estarão falando sobre a mesma festa. Quem vai ter de arrumar a casa depois dela é outra história.

De Sundance a BusanFuentes-León ganhou o prêmio do público na competição internacional de dramas de Sundance com “Contracorriente”, em 2010. Dez anos depois, “As Melhores Famílias” integrou a seção World Cinema do Festival de Busan.

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