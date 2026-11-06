Discover
Filmes
Duas personagens conversam em um quarto em Histórias de Meninas.Divulgação
Filmes
por Bula Streaming
Bula Streaming

Quatro Goyas no primeiro longa: a premiada estreia de uma diretora espanhola está no Prime Video

Pilar Palomero confiou seu primeiro longa a uma menina que, em boa parte do filme, prefere escutar. A escolha rendeu a “Histórias de Meninas”, disponível no Prime Video, quatro prêmios Goya. Um deles foi para a fotografia de Daniela Cajías, que encontra no rosto da protagonista o centro da história.

Bula StreamingPrime Video

Histórias de Meninas (2020)

Direção e roteiro: Pilar Palomero
Duração: 1h37 · Classificação: 10 anos
Elenco: Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoé Arnao e Francesca Piñón

Zaragoza, 1992. Celia tem 11 anos, mora com a mãe e estuda num colégio de freiras. Conhece bem as regras que as alunas devem seguir, mesmo quando ninguém se dá ao trabalho de explicá-las. Brisa, a colega recém-chegada de Barcelona, fala com um desembaraço que Celia admira. Ao lado dela, a menina começa a perguntar em voz alta coisas que, até então, guardava para si. Algumas dessas perguntas dizem respeito à sua própria casa.

A história se passa no ano dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Para a Espanha, era uma ocasião de se apresentar ao mundo. Para uma aluna de Zaragoza, havia questões mais urgentes, como saber o que dizer às amigas quando elas perguntavam pelo pai. Palomero mede a distância entre esses dois acontecimentos sem perder de vista qual deles realmente ocupa a cabeça de Celia.

Andrea Fandos consegue tornar uma hesitação tão visível quanto uma resposta. Às vezes é suficiente ver a menina esperar que outra colega tome a palavra para entender que ela está procurando um lugar no grupo. Natalia de Molina, no papel da mãe, dá aos silêncios uma qualidade diferente. Uma é jovem demais para formular certas perguntas. A outra já tem idade para temer suas consequências. As cenas entre as duas guardam a delicadeza desse desencontro.

A fotografia de Daniela Cajías merece atenção sobretudo nessas conversas. A câmera permanece perto o bastante para registrar uma mudança no rosto de Celia enquanto ainda ouvimos a pessoa que fala com ela. É uma maneira precisa de contar a história pelo lado de quem escuta. Quando a menina finalmente encontra palavras próprias, acompanhamos o esforço que precisou fazer para chegar até elas.

Quatro vitórias no GoyaDas nove indicações, o longa venceu melhor filme, direção de estreia, roteiro original e fotografia. Palomero recebeu pessoalmente os prêmios de direção de estreia e roteiro.

Bula Streaming

Bula Streaming

Leia Também
Famílias reunidas à mesa de jantar em As Melhores Famílias.

Do diretor premiado pelo público em Sundance, uma comédia no Prime Video põe a elite peruana à mesa

Glen Powell e Joe Jonas junto a um carro de época em Irmãos de Honra.

Depois de Top Gun, Glen Powell voltou à cabine para contar a história do primeiro aviador negro da Marinha americana

Willa Fitzgerald corre com uma roupa vermelha em cena de Desconhecidos.

Stephen King preferiu guardar segredo sobre este suspense de 96 minutos no Telecine