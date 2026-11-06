Quatro Goyas no primeiro longa: a premiada estreia de uma diretora espanhola está no Prime Video

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Zaragoza, 1992. Celia tem 11 anos, mora com a mãe e estuda num colégio de freiras. Conhece bem as regras que as alunas devem seguir, mesmo quando ninguém se dá ao trabalho de explicá-las. Brisa, a colega recém-chegada de Barcelona, fala com um desembaraço que Celia admira. Ao lado dela, a menina começa a perguntar em voz alta coisas que, até então, guardava para si. Algumas dessas perguntas dizem respeito à sua própria casa.

A história se passa no ano dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Para a Espanha, era uma ocasião de se apresentar ao mundo. Para uma aluna de Zaragoza, havia questões mais urgentes, como saber o que dizer às amigas quando elas perguntavam pelo pai. Palomero mede a distância entre esses dois acontecimentos sem perder de vista qual deles realmente ocupa a cabeça de Celia.

Andrea Fandos consegue tornar uma hesitação tão visível quanto uma resposta. Às vezes é suficiente ver a menina esperar que outra colega tome a palavra para entender que ela está procurando um lugar no grupo. Natalia de Molina, no papel da mãe, dá aos silêncios uma qualidade diferente. Uma é jovem demais para formular certas perguntas. A outra já tem idade para temer suas consequências. As cenas entre as duas guardam a delicadeza desse desencontro.

A fotografia de Daniela Cajías merece atenção sobretudo nessas conversas. A câmera permanece perto o bastante para registrar uma mudança no rosto de Celia enquanto ainda ouvimos a pessoa que fala com ela. É uma maneira precisa de contar a história pelo lado de quem escuta. Quando a menina finalmente encontra palavras próprias, acompanhamos o esforço que precisou fazer para chegar até elas.