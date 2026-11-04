Hugh Jackman, Viola Davis, Jake Gyllenhaal, Paul Dano e mais: elenco de peso em suspense de Denis Villeneuve na Netflix

Durante o feriado de Ação de Graças, em uma pequena comunidade dos Estados Unidos, duas famílias se reúnem para almoçar e descobrem que suas filhas desapareceram. Anna Dover (Erin Gerasimovich) e Joy Birch (Kyla-Drew Simmons) haviam saído para ir à casa de uma delas, a poucos metros dali, mas não voltaram. Em “Os Suspeitos”, suspense de 2013 dirigido por Denis Villeneuve, Keller Dover (Hugh Jackman), pai de Anna, perde a confiança na investigação policial e decide perseguir o homem que acredita ser responsável pelo sumiço. A vontade de salvar a filha se transforma numa certeza perigosa, sustentada por indícios que ele aceita sem questionar.

A polícia entrega o caso ao detetive Loki (Jake Gyllenhaal), que localiza um trailer visto perto das meninas antes do desaparecimento. O motorista, Alex Jones (Paul Dano), passa a ser o principal suspeito. Suas dificuldades de comunicação tornam o interrogatório pouco produtivo, e a falta de provas obriga a polícia a libertá-lo. Para Keller, a decisão é intolerável. Enquanto o investigador precisa demonstrar que Alex participou do crime, o pai considera a própria desconfiança suficiente para mantê-lo preso.

Uma visita interrompida pelo desaparecimento

Villeneuve dedica atenção à convivência entre as famílias antes de separá-las pelo medo. Keller e sua esposa, Grace (Maria Bello), visitam os amigos Franklin (Terrence Howard) e Nancy Birch (Viola Davis). As crianças circulam entre os adultos, e ninguém vê motivo para imaginar que uma caminhada pela vizinhança possa terminar em sequestro. Essa familiaridade dá força ao início da história. O perigo surge num espaço conhecido, onde os pais acreditavam poder baixar a guarda.

Quando as meninas somem, cada adulto tenta suportar a espera de um jeito. Grace se recolhe, abatida pela ausência da filha. Keller precisa sair, procurar, cobrar alguém. Nancy e Franklin também procuram notícias de Joy, mas logo precisam lidar com as iniciativas do amigo. O sofrimento compartilhado não produz consenso sobre o que fazer. Quanto mais Keller insiste em assumir as buscas, mais difícil se torna para os demais discordar de alguém que age em nome das duas crianças.

Uma suspeita se transforma em sentença

Hugh Jackman dá a Keller uma presença física que muda de sentido ao longo da história. No início, sua firmeza pertence a um pai preocupado em preparar e proteger a família. Depois do desaparecimento, a mesma postura se torna intimidadora. Ele ocupa o espaço, eleva a voz e trata qualquer hesitação alheia como falta de empenho. É uma atuação intensa, por vezes exaustiva, mas essa exaustão combina com um homem incapaz de interromper a própria cobrança.

Convencido de que Alex esconde informações, Keller o sequestra e o mantém num imóvel vazio. Ali, passa a agredi-lo para descobrir onde as meninas estão. A decisão acrescenta outro crime à investigação e obriga o pai a esconder da polícia aquilo que faz. Sua disposição para machucar alguém cresce, embora ele continue sem a resposta que procura. Villeneuve acompanha a violência sem transformar Keller num justiceiro admirável. O sofrimento de um pai ajuda a compreender seu desespero, mas não oferece garantia alguma de que sua acusação esteja correta.

Paul Dano tem uma participação decisiva nesse desconforto. Alex fala pouco, reage com dificuldade e deixa Keller ainda mais irritado pela ausência de respostas satisfatórias. Sua vulnerabilidade torna as agressões particularmente penosas de acompanhar. O pai interpreta o silêncio como resistência, insiste nas perguntas e usa a falta de informação para justificar uma nova violência. A cada tentativa, compromete ainda mais a possibilidade de ouvir o rapaz sem impor a ele uma conclusão.

Duas buscas que entram em choque

Jake Gyllenhaal trabalha numa frequência diferente da de Jackman. Loki observa, faz perguntas e tenta conter a irritação, embora o cansaço apareça nos gestos e na maneira de encarar os interlocutores. Sua reserva não o torna indiferente ao sofrimento das famílias. Ele sabe que precisa encontrar as meninas, mas também precisa distinguir uma pista de uma acusação produzida pelo medo.

A relação entre o detetive e Keller sustenta boa parte do suspense. O pai cobra resultados que o policial ainda não pode oferecer. Loki, por sua vez, precisa continuar trabalhando enquanto enfrenta a hostilidade de quem deveria ajudá-lo. Villeneuve alterna a investigação com o cativeiro de Alex, mantendo duas situações urgentes em andamento. As meninas permanecem desaparecidas enquanto um homem é castigado longe dos olhos da polícia.

Franklin acaba envolvido nas ações de Keller e hesita diante do que presencia. Terrence Howard expressa bem o constrangimento de alguém dividido entre interromper uma agressão e preservar a esperança de recuperar a filha. Viola Davis também dá peso às dúvidas de Nancy, embora receba menos espaço do que os protagonistas. Os dois deixam perceptível o custo de aceitar os métodos do amigo. O silêncio dos adultos passa a proteger o cárcere de Alex.

O peso de continuar esperando

Villeneuve prolonga interrogatórios, buscas e momentos de espera para manter o espectador perto da aflição dos personagens. Em alguns trechos, a insistência pesa além do necessário, sobretudo quando as agressões já demonstraram a extensão da brutalidade de Keller. Há um excesso nessa repetição, e as personagens femininas poderiam participar mais das decisões que ocupam tanto tempo dos homens.

Keller quer salvar Anna, Loki tenta localizar as duas meninas e os Birch se agarram à possibilidade de reencontrar Joy. Jackman e Gyllenhaal dão força a essa disputa sem precisar oferecer ao público alguém inteiramente confortável para acompanhar. Enquanto o investigador procura novos indícios, Keller permanece diante de Alex, repetindo perguntas e exigindo uma resposta que o leve até a filha.