Hugh Jackman na maior aventura épica do cinema, no Prime Video

“Van Helsing: O Caçador de Monstros” deixa claro que seu objetivo é proporcionar um grande entretenimento. A história acompanha Gabriel Van Helsing (Hugh Jackman), um caçador a serviço do Vaticano que dedica a vida a eliminar criaturas sobrenaturais espalhadas pelo mundo. Apesar da fama de herói, ele próprio desconhece boa parte do seu passado e carrega dúvidas sobre sua verdadeira identidade.

Sua nova tarefa o leva à Transilvânia, região dominada pelo medo e pela influência do Conde Drácula (Richard Roxburgh). O vampiro permanece vivo há séculos e continua ampliando seu poder enquanto famílias inteiras convivem com uma ameaça constante.

Ao lado de Van Helsing está Carl (David Wenham), um jovem inventor ligado à Igreja. Diferentemente do guerreiro experiente, Carl prefere livros, pesquisas e engenhocas mecânicas. A dupla forma uma parceria eficiente. Um enfrenta os monstros. O outro cria ferramentas que podem ajudar a derrotá-los.

A última esperança dos Valerious

Ao chegar à Transilvânia, Van Helsing conhece Anna Valerious (Kate Beckinsale), integrante da última geração de uma família marcada por uma antiga maldição. Há séculos, os Valerious receberam a missão de destruir Drácula. Enquanto o vampiro permanecer vivo, nenhum membro da linhagem poderá descansar em paz após a morte.

Anna dedica sua existência a essa causa. Seu irmão Velkan Valerious (Will Kemp) também participa da caçada, embora os riscos aumentem a cada tentativa de aproximar-se do castelo do vampiro.

A missão enviada pelo Vaticano ganha uma dimensão mais pessoal. Para Anna, derrotar Drácula representa libertar seus antepassados. Para Van Helsing, significa cumprir seu dever e talvez descobrir respostas sobre si mesmo.

Uma reunião de monstros famosos

Stephen Sommers constrói uma espécie de parque de diversões gótico. Em vez de concentrar a narrativa apenas em Drácula, o diretor incorpora diversas figuras clássicas do horror.

Além do vampiro, a trama inclui lobisomens, criaturas criadas em laboratório inspiradas no monstro de Frankenstein e outras ameaças que surgem ao longo da jornada. Isso lembra um grande encontro entre personagens que atravessaram gerações da literatura e do cinema.

Essa escolha dá ao filme uma energia constante. Quando um perigo parece superado, outro surge logo adiante. Castelos sombrios, florestas cobertas por névoa e laboratórios escondidos servem de palco para perseguições, fugas e combates que mantêm a aventura sempre em movimento.

Drácula domina cada passo da história

Embora a produção apresente várias criaturas, Drácula permanece no centro de tudo. Richard Roxburgh interpreta o vilão com entusiasmo e ironia, transformando cada aparição em um espetáculo próprio.

Seu Drácula fala muito, provoca seus adversários e demonstra prazer em manipular quem está ao redor. Em vez de permanecer escondido, ele participa ativamente dos acontecimentos e interfere nos planos de Van Helsing e Anna sempre que possível.

Essa presença constante ajuda a dar unidade ao roteiro. Mesmo quando a narrativa passa por outros conflitos, a figura do vampiro continua pairando sobre a história, reforçando a sensação de que todos os caminhos acabam levando novamente ao castelo.

Ação, fantasia e aventura acima de tudo

Quem procura uma adaptação fiel dos romances clássicos talvez estranhe algumas escolhas. “Van Helsing: O Caçador de Monstros” prefere seguir o caminho da aventura de grande escala.

Stephen Sommers aposta em perseguições, equipamentos extravagantes, passagens secretas, batalhas em cenários gigantescos e criaturas digitais surgindo em praticamente todos os momentos decisivos. A produção reflete uma época em que Hollywood investia fortemente em efeitos especiais para criar experiências cada vez maiores.

Nem todos esses recursos envelheceram da mesma forma. Alguns efeitos denunciam os limites tecnológicos de seu período. Ainda assim, existe um charme particular nessa combinação de exagero, fantasia e imaginação sem freios.

Também ajuda o fato de Hugh Jackman assumir o papel principal com enorme carisma. Seu Van Helsing possui a postura clássica dos aventureiros dos antigos seriados de ação. Ele atravessa castelos, enfrenta monstros e encara situações absurdas com uma convicção que torna a proposta mais divertida.

Uma aventura que abraça o exagero

Stephen Sommers não busca realismo nem aprofundamentos psicológicos extensos. Seu interesse está em reunir vampiros, lobisomens, heróis armados e maldições centenárias dentro da mesma narrativa.

Essa combinação cria uma aventura movimentada, repleta de criaturas lendárias e personagens que passam boa parte do tempo tentando sobreviver ao próximo ataque. Entre castelos imponentes, segredos antigos e inimigos sobrenaturais, o filme transforma a caçada a Drácula em uma jornada marcada pela ação constante e pela busca de uma família por libertação.