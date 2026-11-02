Produzido por Guillermo del Toro e dirigido por J.A. Bayona, terror espanhol aclamado pela crítica está na Netflix

Laura (Belén Rueda) volta ao orfanato onde cresceu com a intenção de transformar a propriedade em um lar para crianças com deficiência. Ao lado do marido, Carlos (Fernando Cayo), e do filho adotivo, Simón (Roger Príncep), de sete anos, ela se instala na antiga construção à beira-mar, na Espanha. O endereço guarda lembranças felizes, mas a mudança toma outro rumo quando o menino desaparece. Em “O Orfanato”, de 2007, o diretor J. A. Bayona acompanha uma mãe que procura o filho enquanto começa a desconfiar do passado da casa que escolheu para viver.

A decisão de Laura tem algo de generoso e também de pessoal. Ao reabrir o imóvel, ela pretende oferecer a outras crianças o acolhimento que recebeu na infância. Voltar àquele lugar significa recuperar uma parte boa da própria vida. Essa relação afetiva é essencial para que a história tenha força. Laura chega disposta a cuidar da casa, sem razões para temê-la. Quando os acontecimentos estranhos começam, precisa questionar a confiança que depositou naquele retorno.

Os amigos que ninguém vê

Simón se adapta ao novo endereço de uma maneira que inquieta a mãe. O garoto fala de amigos que os adultos não conseguem enxergar e inventa brincadeiras que parecem ganhar importância demais em sua rotina. A princípio, Laura trata esses relatos como fantasias infantis. Afinal, conversar com alguém invisível nem sempre é motivo para chamar um padre, especialmente quando o interlocutor tem sete anos.

Roger Príncep dá ao menino a espontaneidade necessária para que essas conversas despertem curiosidade antes de provocar medo. Simón fala de seus companheiros com a confiança de quem não tem nada a provar. Laura, por sua vez, tenta acompanhar o filho enquanto cuida dos preparativos para receber outras crianças. O desencontro entre os dois nasce de algo familiar. Para ela, certas histórias podem esperar. Para ele, fazem parte do que está vivendo.

Bayona aproveita essa diferença sem apressar as revelações. O espectador recebe informações suficientes para desconfiar de alguma coisa, mas permanece sem saber em quem acreditar. A proximidade com Laura pesa nessa dúvida. Conhecemos a casa por meio de uma mulher que guarda carinho pelo lugar e deseja que a mudança dê certo. Admitir que há algo errado também significa reconhecer que ela pode ter levado a família para um ambiente perigoso.

Uma mãe à procura do filho

O desaparecimento de Simón interrompe o projeto e obriga Laura a reconsiderar o que ouviu do menino. Os amigos imaginários, antes tratados com reservas, passam a representar possíveis pistas. Sua busca mistura providências concretas com uma atenção crescente a sinais que outras pessoas poderiam descartar. Ela precisa encontrar o filho, mas não sabe quais informações merecem confiança.

Belén Rueda sustenta essa aflição sem apagar a personalidade da personagem. Laura continua sendo uma mulher teimosa, afetuosa e, em certos momentos, impaciente. A atriz preserva esses traços mesmo quando a angústia domina suas ações. Por isso, o sofrimento tem peso. Há uma relação entre mãe e filho que existia antes do desaparecimento, com carinho, distrações e pequenos atritos. A ausência de Simón interrompe uma convivência que parecia ter muitos dias pela frente.

Carlos também sofre, embora não aceite todas as hipóteses da mulher. Fernando Cayo tem menos espaço, mas ajuda a expor o desgaste do casal. Os dois querem o menino de volta e começam a discordar sobre o que fazer para encontrá-lo. Quanto mais Laura se interessa pelos acontecimentos inexplicáveis, mais difícil fica preservar a parceria que sustentou a mudança.

O passado da casa

A procura leva Laura a investigar o antigo orfanato. Aos poucos, ela precisa separar as lembranças da infância das informações que desconhecia sobre aquele endereço. Ter vivido ali não significa conhecer tudo o que aconteceu entre suas paredes. Essa descoberta abala a segurança de quem acreditava estar voltando para um lugar familiar.

Bayona deixa a investigação ligada à necessidade de encontrar Simón. O interesse pelo passado nasce da esperança de obter alguma informação sobre o menino. Isso impede que a história se perca numa sucessão de segredos apresentados apenas para surpreender. Para Laura, cada indício pode justificar mais uma tentativa de busca. Para quem assiste, fica a dúvida sobre até onde ela está seguindo pistas e quanto já depende do próprio desespero.

O diretor trabalha bem os intervalos entre uma descoberta e outra. Ao acompanhar Laura pelos cômodos, deixa tempo para que ela escute, observe e hesite antes de continuar. Algumas aparições e sustos recebem uma ênfase maior do que precisavam. A espera, por si só, já seria suficiente em várias passagens. Ainda assim, Bayona sabe voltar à aflição da protagonista depois de assustar o público.

Escutar o que ficou para trás

As brincadeiras de Simón ganham outro peso quando Laura passa a considerar que o filho talvez estivesse tentando lhe contar alguma coisa. Ela precisa voltar aos relatos que antes ouviu pela metade, agora sem a possibilidade de pedir que ele explique melhor. É nesse esforço que “O Orfanato” se torna mais doloroso. A ameaça sobrenatural permanece, mas a falta de uma conversa ganha uma dimensão que dispensa qualquer aparição.

Rueda faz dessa insistência o centro da história. Mesmo quando Laura toma decisões difíceis de acompanhar, a atriz preserva a urgência que as provoca. O espectador pode duvidar do que ela vê e ainda desejar que continue procurando. Bayona mantém essa ligação até nas passagens mais assustadoras, quando atravessar um corredor ou abrir uma porta exige um esforço que antes não existia.

“O Orfanato” reúne recursos conhecidos das histórias de fantasmas, mas ganha personalidade ao permanecer tão próximo dessa mãe. O medo cresce porque Laura tem algo a perder em cada tentativa e já não dispõe da segurança necessária para escolher o próximo passo. A casa que deveria receber outras crianças agora concentra toda a sua atenção num único menino. Sem saber onde encontrá-lo, ela volta a escutar o que Simón deixou para trás.