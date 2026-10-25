Sete prêmios Goya: o terror que revelou J. A. Bayona está no Prime Video

Bula Streaming Prime Video O Orfanato (2007)

Laura volta com o marido e o filho ao orfanato onde cresceu. Seu projeto é transformar a propriedade em uma residência para crianças que precisam de cuidados especiais. A casa deveria oferecer um recomeço, mas Simón passa a falar de companheiros que os adultos não conseguem ver. As brincadeiras do menino deixam de parecer inofensivas, e Laura se vê obrigada a investigar um passado que julgava conhecer.

Há um desconforto particular em retornar a um lugar da infância e descobrir que suas lembranças não bastam para explicá-lo. J. A. Bayona faz desse sentimento o centro do terror. Portas, quartos e corredores carregam uma história anterior à chegada da família. Cada novo indício altera a relação de Laura com a casa, até que o gesto de procurar alguma coisa se torne, por si só, uma fonte de angústia.

Belén Rueda sustenta a história com uma interpretação que aproxima o mistério do sofrimento de uma mãe. O espectador acompanha suas tentativas de compreender o filho e reconhece a urgência por trás de atitudes que, vistas de fora, poderiam parecer desmedidas. O roteiro de Sergio G. Sánchez liga os sustos a esse vínculo afetivo. Por isso, a imagem perturbadora de uma criança mascarada tem um alcance que vai além da aparição: ela ameaça um mundo que deveria proteger os pequenos.

A indicação vale sobretudo para quem aprecia histórias de fantasmas que continuam incomodando depois do último susto. O filme dá espaço à espera, à escuta e à incerteza, sem abandonar a progressão do mistério. É também uma oportunidade de conhecer a estreia em longa-metragem de um diretor que encontrou no encontro entre espetáculo e emoção uma assinatura duradoura. Para preservar o efeito da descoberta, convém evitar explicações sobre o desfecho antes da sessão.