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Paixão Sem LimitesDivulgação / Morgan Creek Entertainment
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por Fernando Machado
Fernando Machado

Alicia Silverstone estreia no cinema com atuação magnética em suspense com Cary Elwes na Netflix

Nick Eliot (Cary Elwes) chega ao estado de Washington para trabalhar na revista Pique e aluga uma casa de hóspedes na propriedade de uma família. Aos 28 anos, o jornalista procura um lugar para morar enquanto começa no emprego. A escolha se torna um problema quando Adrian Forrester (Alicia Silverstone), a filha de 14 anos dos proprietários, se apaixona por ele e passa a interferir em sua rotina. Esse é o ponto de partida de “Paixão Sem Limite”, suspense de 1993 escrito e dirigido por Alan Shapiro, no qual uma aproximação mal administrada dá lugar à perseguição.

Adrian tem uma vantagem sobre qualquer pessoa que Nick pudesse conhecer na nova cidade. Ele mora a poucos passos da casa dela. A adolescente pode visitá-lo, acompanhar seus horários e puxar conversa sem que sua presença cause estranhamento. Para o jornalista, ela é a filha dos proprietários. Para ela, o novo inquilino representa uma possibilidade amorosa que pretende transformar em namoro.

Silverstone dá à personagem uma desenvoltura que ajuda a explicar a demora de Nick em estabelecer distância. Adrian conversa com segurança, demonstra inteligência e sabe despertar interesse. O problema é quando ele confunde essa desenvoltura com uma maturidade que a garota não tem. A diferença de idade exige uma responsabilidade que o adulto demora a assumir, sobretudo quando aceita a atenção e os elogios sem considerar o que ela espera receber em troca.

O roteiro também participa dessa ambiguidade. Shapiro apresenta Adrian pelo fascínio que ela exerce sobre Nick, mas depois exige que o espectador acompanhe o espanto dele diante da insistência da adolescente. Há algo conveniente nessa distribuição de responsabilidades. O jornalista alimenta a proximidade antes de reconhecer o perigo, embora a perseguição permaneça uma escolha dela.

O favor que ninguém pediu

A intromissão chega ao trabalho quando Adrian reescreve um artigo de Nick sem autorização. O editor gosta do resultado, e o jornalista descobre que recebeu ajuda sem ter pedido. Para quem acabou de chegar à redação e precisa demonstrar competência, a situação é desconfortável. O elogio profissional vem de um texto que outra pessoa alterou às escondidas.

Esse episódio é mais interessante do que uma simples demonstração do talento da garota. Adrian consegue entrar numa área da vida de Nick à qual não deveria ter acesso e ainda lhe oferece um motivo para agradecer. A gentileza traz uma cobrança embutida. Ele pode rejeitar a interferência, mas já se beneficiou dela diante da chefia.

Cary Elwes interpreta Nick com uma cordialidade que beira a omissão. Durante uma festa, o jornalista se impressiona com Adrian ao piano e faz um comentário sobre a possibilidade de se interessar por ela caso fosse mais velha. A intenção pode ser estabelecer uma diferença entre os dois, mas o elogio dá à adolescente uma esperança que ele depois precisará desfazer. Ao aceitar um passeio a sós com ela, Nick prolonga uma situação que já deveria ter interrompido.

A chegada de uma namorada

O envolvimento com Amy (Jennifer Rubin), fotógrafa e colega de trabalho, torna mais difícil sustentar aquela convivência. Amy percebe o interesse de Adrian e aconselha Nick a rejeitar suas investidas. Ela tem menos razões para tratar o assunto com delicadeza e mais facilidade para reconhecer a hostilidade que começa a receber.

Rubin oferece uma presença sóbria, embora o roteiro reserve à atriz um papel bastante restrito. Amy trabalha, se relaciona e manifesta suas opiniões, mas passa a existir cada vez mais em função do ciúme da adolescente. A disputa pela atenção de Nick ocupa o espaço que poderia permitir conhecer melhor a fotógrafa.

Silverstone, por sua vez, aproveita as mudanças de comportamento de Adrian. A personagem pode parecer frágil diante de uma recusa e, pouco depois, agir com a certeza de que alguém lhe deve reparação. A atriz é especialmente convincente nessas passagens menores, quando um olhar ou uma resposta revelam que a conversa tomou um rumo diferente daquele imaginado pelo interlocutor.

Quando negar traz prejuízo

Nick tenta encerrar a aproximação amorosa e propõe que os dois sejam apenas amigos. Adrian reage atingindo seus pertences, incluindo o carro e os discos de computador. O que ele tratava como uma conversa desagradável passa a envolver danos materiais e trabalho perdido. Morar perto dela deixa de ser apenas um inconveniente.

Os pais da garota não aceitam facilmente as suspeitas do inquilino. Nick precisa provar o que afirma, enquanto Adrian conta com a confiança de quem a conhece desde criança. Shapiro aproveita bem esse desequilíbrio. A casa pertence à família, e o jornalista é o recém-chegado que acusa a filha dos anfitriões.

Há, porém, um custo para o suspense quando tanta coisa favorece a perseguidora. A demora dos adultos em desconfiar e a facilidade com que Adrian interfere na vida alheia exigem uma tolerância crescente do espectador. Os exageros enfraquecem parte do desconforto inicial, mais convincente quando nascia de visitas frequentes, favores invasivos e elogios imprudentes.

Nick não precisa procurar uma ameaça distante. Ela conhece seu endereço, acompanha sua rotina e mora na mesma propriedade. Quando ele começa a procurar outra casa, a mudança já deixou de ser uma questão de preferência. O jornalista precisa sair de perto de alguém que não aceita sua recusa.

Filme: Paixão Sem Limites
Diretor: Alan Shapiro
Ano: 1993
Gênero: Crime/Drama/Romance/Suspense
Avaliação: 3.5/5 1 1

Fernando Machado

Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

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