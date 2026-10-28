Criada por um casal de roteiristas, esta série brasileira do Prime Video transforma o sertão em um faroeste brutal

Bula Streaming Prime Video CANGAÇO NOVO (2023)

Ubaldo trabalha em um banco em São Paulo e precisa de dinheiro para cuidar do pai adotivo. Uma herança o leva a Cratará, no sertão cearense, onde encontra as irmãs Dinorah e Dilvânia e descobre o peso do nome de seu pai biológico. A viagem aproxima o visitante de uma quadrilha de assaltantes de bancos. Seu conhecimento do funcionamento dessas instituições passa a ter um valor muito diferente daquele atribuído a ele no emprego.

A oposição entre os dois ambientes dá à premissa sua força. A experiência que fazia de Ubaldo um funcionário relativamente anônimo se torna um recurso disputado em Cratará. Ele chega como alguém de fora, mas carrega uma história anterior à própria memória. Herdar, nesse caso, significa receber também expectativas: outras pessoas já decidiram o que aquele nome representa e o que seu portador deveria fazer.

Allan Souza Lima divide o centro da narrativa com Alice Carvalho e Thainá Duarte. O encontro dos três irmãos impede que a descoberta do protagonista apague as vidas de quem permaneceu no sertão. Dinorah e Dilvânia têm vínculos, interesses e responsabilidades que não começaram com a chegada dele. A família oferece reconhecimento e pertencimento, mas exige escolhas que tornam essa aproximação perigosa.

Mariana Bardan e Eduardo Melo criaram a série, produzida pela O2 Filmes. Em entrevista à Exame, os dois contaram que se conheceram no curso de cinema e construíram juntos o percurso profissional. A primeira temporada teve direção de Aly Muritiba e Fábio Mendonça. O projeto combina a circulação de dinheiro e armas do crime contemporâneo com a permanência de um imaginário de liderança, parentesco e poder territorial.

Os oito episódios iniciais, disponíveis no Prime Video, são o ponto de partida indicado. A atração está na combinação entre ação e uma questão de identidade: quanto existe de escolha pessoal numa função que uma comunidade parece ter reservado a alguém? Cratará não oferece apenas uma paisagem para a aventura. É o lugar em que relações antigas determinam quem pode mandar, cobrar uma dívida ou exigir lealdade.