Uma briga real de trânsito inspirou esta série da Netflix que conquistou 8 Emmys

Bula Streaming Netflix TRETA (2023)

Danny é um empreiteiro com problemas financeiros e a sensação de estar sempre ficando para trás. Amy construiu um negócio bem-sucedido, mas enfrenta frustrações que sua aparência de estabilidade não revela. Um desentendimento no trânsito aproxima os dois da pior maneira possível. A partir dali, cada um encontra no desconhecido uma oportunidade para descarregar irritações acumuladas em outros lugares, dando a um encontro breve uma importância desproporcional.

Lee Sung Jin contou, num painel do festival SXSW, que a ideia nasceu de uma experiência semelhante. Depois de ser hostilizado por outro motorista, decidiu segui-lo. O episódio não teve o desenvolvimento mostrado na ficção, mas levou o criador a pensar nas histórias que inventamos sobre pessoas desconhecidas. Essa distinção importa: a situação real serviu como impulso criativo, e o roteiro construiu personagens e consequências próprios.

Steven Yeun e Ali Wong, também produtores executivos, interpretam duas formas de insatisfação. A diferença de renda e posição social não impede que ambos reconheçam no confronto uma saída para emoções difíceis de admitir. Danny pode transformar Amy em símbolo de tudo o que lhe falta; ela pode fazer dele um alvo para sentimentos que não encontram espaço na imagem de sucesso que precisa sustentar.

O humor nasce da distância entre a justificativa de uma atitude e a quantidade de estrago que ela produz. Uma resposta destinada a encerrar a humilhação cria outra obrigação de responder. O adversário passa a ocupar tempo, imaginação e energia, oferecendo um propósito que outras áreas da vida já não fornecem. Quanto mais pessoal se torna a disputa, menos ela parece depender do incidente que a iniciou.

Produzida pela A24, a primeira temporada tem dez episódios e recebeu oito prêmios na 75ª edição do Emmy, incluindo melhor minissérie ou antologia. A Netflix também oferece uma segunda história, com outro elenco central; a indicação aqui é começar pelo encontro entre Danny e Amy. É um retrato preciso do ressentimento como atividade diária: algo que pode parecer uma defesa da dignidade enquanto consome justamente a vida que pretendia proteger.