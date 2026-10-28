Um chef de verdade no elenco: a série do Disney+ que transforma a cozinha em uma panela de pressão

O chef Matty Matheson atua e participa da produção de “O Urso”, série do Disney+ criada por Christopher Storer. Com Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, os episódios iniciais fazem de uma lanchonete em Chicago o encontro entre ambição profissional, dívidas e luto familiar.
O URSO (2022)
Carmy construiu sua carreira na alta gastronomia, mas volta a Chicago para assumir a lanchonete deixada pelo irmão. O estabelecimento tem contas a pagar, rotinas próprias e uma equipe que não recebeu a chegada do novo chefe como solução automática. Sydney, uma cozinheira ambiciosa, enxerga possibilidades de organização e crescimento. Richie defende vínculos e hábitos que já existiam ali. Trabalhar juntos exige decidir o que pode mudar sem apagar o que mantém aquele lugar de pé.
Jeremy Allen White interpreta um profissional cuja competência técnica não resolve as dificuldades de convivência. Saber preparar um prato e saber conduzir uma equipe são tarefas diferentes, sobretudo quando a cozinha também guarda lembranças de família. A presença de Ayo Edebiri como Sydney introduz outra relação com o futuro: ela quer aprender e construir, mas precisa avaliar o preço de participar daquele ambiente.
Há experiência profissional com comida nos bastidores. Matty Matheson, chef e restaurateur, integra o elenco como Neil Fak e participa da produção executiva; Courtney Storer trabalha na produção culinária. Esses créditos ajudam a situar o projeto como uma ficção interessada na organização material de um restaurante: pessoas, equipamentos, ingredientes e tempo precisam funcionar juntos para que algo chegue à mesa.
A cozinha concentra conflitos porque quase tudo nela produz consequências para outra pessoa. Um atraso, uma ordem pouco clara ou uma tarefa esquecida se espalham pelo serviço. O trabalho oferece uma forma visível para tensões que os personagens têm dificuldade de discutir. Carmy pode tentar controlar um procedimento, mas não consegue organizar o luto, as expectativas e os ressentimentos com a mesma precisão.
A primeira temporada reúne oito episódios no Disney+ e é o recorte indicado para começar. O interesse não depende de familiaridade com restaurantes sofisticados: está na experiência reconhecível de tentar trabalhar enquanto a vida pessoal invade cada decisão. O sanduíche que precisa sair, a conta que precisa fechar e a conversa sempre adiada pertencem à mesma jornada. Alimentar os outros não livra ninguém de aprender a conviver.