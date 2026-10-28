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Imagem de divulgação de O Urso (The Bear)Divulgação / FX Productions
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por Bula Streaming
Bula Streaming

Um chef de verdade no elenco: a série do Disney+ que transforma a cozinha em uma panela de pressão

O chef Matty Matheson atua e participa da produção de “O Urso”, série do Disney+ criada por Christopher Storer. Com Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, os episódios iniciais fazem de uma lanchonete em Chicago o encontro entre ambição profissional, dívidas e luto familiar.

Bula StreamingDisney+

O URSO (2022)

Criação: Christopher Storer
Formato: Série · indicação da 1ª temporada · 8 episódios
Classificação: 16 anos
Elenco: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Abby Elliott, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson

Carmy construiu sua carreira na alta gastronomia, mas volta a Chicago para assumir a lanchonete deixada pelo irmão. O estabelecimento tem contas a pagar, rotinas próprias e uma equipe que não recebeu a chegada do novo chefe como solução automática. Sydney, uma cozinheira ambiciosa, enxerga possibilidades de organização e crescimento. Richie defende vínculos e hábitos que já existiam ali. Trabalhar juntos exige decidir o que pode mudar sem apagar o que mantém aquele lugar de pé.

Jeremy Allen White interpreta um profissional cuja competência técnica não resolve as dificuldades de convivência. Saber preparar um prato e saber conduzir uma equipe são tarefas diferentes, sobretudo quando a cozinha também guarda lembranças de família. A presença de Ayo Edebiri como Sydney introduz outra relação com o futuro: ela quer aprender e construir, mas precisa avaliar o preço de participar daquele ambiente.

Há experiência profissional com comida nos bastidores. Matty Matheson, chef e restaurateur, integra o elenco como Neil Fak e participa da produção executiva; Courtney Storer trabalha na produção culinária. Esses créditos ajudam a situar o projeto como uma ficção interessada na organização material de um restaurante: pessoas, equipamentos, ingredientes e tempo precisam funcionar juntos para que algo chegue à mesa.

A cozinha concentra conflitos porque quase tudo nela produz consequências para outra pessoa. Um atraso, uma ordem pouco clara ou uma tarefa esquecida se espalham pelo serviço. O trabalho oferece uma forma visível para tensões que os personagens têm dificuldade de discutir. Carmy pode tentar controlar um procedimento, mas não consegue organizar o luto, as expectativas e os ressentimentos com a mesma precisão.

A primeira temporada reúne oito episódios no Disney+ e é o recorte indicado para começar. O interesse não depende de familiaridade com restaurantes sofisticados: está na experiência reconhecível de tentar trabalhar enquanto a vida pessoal invade cada decisão. O sanduíche que precisa sair, a conta que precisa fechar e a conversa sempre adiada pertencem à mesma jornada. Alimentar os outros não livra ninguém de aprender a conviver.

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