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Um homem ampara uma mulher durante uma cena de tribunal em Olhos que Condenam.Divulgação / Netflix
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por Bula Streaming
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16 indicações ao Emmy em 4 episódios: a minissérie da Netflix que expõe uma vergonha dos Estados Unidos

Ava DuVernay transformou o caso dos cinco jovens injustamente condenados pelo ataque no Central Park em “Olhos que Condenam”. Com quatro episódios e 16 indicações ao Emmy, a minissérie da Netflix observa o custo humano de uma acusação que encontrou ouvidos dispostos.

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OLHOS QUE CONDENAM (2019)

Criação e direção: Ava DuVernay
Formato: Minissérie · 4 episódios
Classificação: 16 anos
Elenco: Jharrel Jerome, Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse, Marquis Rodriguez, Niecy Nash e Michael K. Williams

Em 1989, cinco adolescentes negros e latinos são envolvidos na investigação do estupro de uma mulher no Central Park, em Nova York. Submetidos a interrogatórios e à pressão das autoridades, veem suas versões perder espaço para uma narrativa acusatória. A história acompanha o impacto do caso sobre os rapazes e suas famílias, dos primeiros encontros com a polícia às consequências duradouras de condenações por um crime que não cometeram.

Ava DuVernay dirige os quatro episódios e desloca o centro de atenção para os jovens. O espectador conhece casas, parentes, inseguranças e expectativas antes que o caso transforme essas pessoas numa expressão repetida pelos noticiários. Essa escolha determina a experiência de assistir: quando a acusação avança, cada perda encontra uma vida particular. A montagem permite perceber como diferentes pressões se acumulam sobre adolescentes com poucos recursos para compreender o que está sendo decidido.

A dimensão pública do reconhecimento é verificável. Em 2019, a produção recebeu 16 indicações ao Emmy e venceu duas categorias: elenco de minissérie, filme ou especial e ator em minissérie ou filme, prêmio entregue a Jharrel Jerome. O ator interpreta Korey Wise e sustenta um dos percursos mais exigentes da narrativa. A força de sua atuação aparece na continuidade emocional que preserva entre diferentes momentos da vida do personagem.

O trabalho dos familiares também é decisivo. Niecy Nash, Michael K. Williams, Aunjanue Ellis e John Leguizamo ajudam a mostrar o esforço de proteger os filhos dentro de uma situação que muda depressa e exige decisões para as quais ninguém os preparou. A violência não se limita aos interrogatórios: alcança a renda da casa, os vínculos, a possibilidade de estudar e a maneira como cada jovem passa a ser recebido pelos outros.

Disponível na Netflix, a minissérie merece atenção pela precisão com que devolve dimensão humana a um caso conhecido. Seus quatro episódios formam uma experiência intensa, que pode ser vista com intervalos. O interesse está tanto na denúncia da injustiça quanto no tempo dedicado às pessoas atingidas por ela. Depois que os rótulos ganham circulação pública, recuperar uma biografia, uma relação ou um futuro exige muito mais do que corrigir uma manchete.

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