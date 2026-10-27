O roteirista de À Procura da Felicidade criou esta série do Prime Video que faz rir do desespero

Bula Streaming Prime Video O PATRIOTA (2015)

John Tavner precisa se infiltrar numa empresa de tubulações industriais para cumprir uma missão ligada ao programa nuclear iraniano. O disfarce exige viagens, conhecimentos profissionais e uma aparência de normalidade que ele tem dificuldade para manter. Enquanto tenta obedecer às ordens do pai, um dirigente da inteligência, John precisa lidar com colegas desconfiados, acidentes e o próprio esgotamento. Sua vida clandestina continua invadindo o trabalho comum que deveria servir de cobertura.

A assinatura de Steven Conrad cria uma ligação curiosa com o cinema. O roteirista de “À Procura da Felicidade” e “A Vida Secreta de Walter Mitty” volta a um homem esmagado pelas exigências do trabalho, agora dentro de uma comédia de espionagem bastante sombria. A missão internacional e o cotidiano de escritório têm pesos parecidos: um supervisor pode atrapalhar o agente tanto quanto um adversário que conhece seus segredos.

Michael Dorman encontra humor numa espécie de contenção exausta. John tenta continuar funcionando, e o esforço aparece em pausas, respostas curtas e decisões que resolvem um problema imediato enquanto criam outro maior. As canções folk que ele compõe permitem que experiências clandestinas escapem para um lugar público. O recurso torna sua necessidade de falar compreensível e, ao mesmo tempo, ameaça a discrição indispensável ao trabalho.

O elenco amplia esse universo de obrigações incompatíveis. Terry O’Quinn, conhecido por “Lost”, interpreta o pai de John, cuja autoridade profissional se mistura à familiar. Kurtwood Smith representa as cobranças da empresa, e Michael Chernus dá ao irmão do protagonista outra maneira de lidar com as lealdades do grupo. Todos parecem exigir alguma coisa de um homem que já está gastando suas últimas reservas de energia.

O piloto apareceu em 2015; a primeira temporada completa chegou em 2017. As duas temporadas estão no Prime Video. É uma boa escolha para quem aprecia humor de constrangimento, personagens melancólicos e suspense construído pelo acúmulo de pequenos desastres. A graça nasce da distância entre a importância atribuída à missão e os obstáculos absurdamente concretos que impedem John de executá-la. Salvar o dia pode depender de sobreviver a mais uma conversa de trabalho.