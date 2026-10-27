Julia Roberts devorou o podcast em um dia: dele nasceu este suspense sufocante do Prime Video

Bula Streaming Prime Video HOMECOMING (2018)

Heidi Bergman trabalha num centro que promete ajudar militares a retomar a vida civil. Nas sessões com Walter Cruz, um jovem soldado, tenta construir uma relação de confiança enquanto recebe cobranças de seus superiores. Anos depois, ela leva uma rotina muito diferente e enfrenta perguntas sobre o antigo emprego. A distância entre esses momentos abre um problema inquietante: o que aconteceu naquela instituição e por que certas lembranças parecem tão difíceis de alcançar?

A origem da produção contém uma curiosidade reveladora. Julia Roberts contou que recebeu o podcast por meio de seus agentes, começou a ouvi-lo enquanto fazia tarefas em casa e terminou a história no mesmo dia. Sam Esmail também ouviu o material repetidamente antes de adaptá-lo. Criado por Eli Horowitz e Micah Bloomberg, o projeto sonoro encontrou na televisão uma forma própria de organizar o desconforto.

Esmail dirige os dez episódios da primeira temporada e faz da composição dos planos uma parte essencial do mistério. Corredores, salas de atendimento e telefonemas parecem obedecer a uma ordem excessivamente controlada. Mudanças no formato da imagem distinguem momentos da narrativa e acompanham a percepção de Heidi. Prestar atenção às bordas do quadro, às distâncias e ao som das conversas rende tanto quanto procurar pistas nos diálogos.

Roberts trabalha com pequenas alterações de segurança e expressão. Sua personagem pode transmitir acolhimento profissional e, logo depois, parecer incapaz de compreender a própria situação. Stephan James oferece um contraponto delicado como Walter, enquanto Bobby Cannavale dá às cobranças corporativas uma familiaridade desagradável. A tensão vem justamente do modo como uma rotina de trabalho reconhecível pode acomodar decisões sobre as quais os envolvidos sabem muito pouco.

A indicação se concentra na temporada de estreia, disponível no Prime Video, com dez capítulos de duração relativamente curta. Existe uma segunda temporada, mas Julia Roberts protagoniza a primeira. O formato favorece quem procura um suspense concentrado, atento a interpretação e linguagem visual. A cada conversa, a série reorganiza o que parecia seguro e transforma o cuidado institucional numa pergunta persistente: quem definiu os objetivos daquele tratamento?