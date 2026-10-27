Discover
Séries
Mulher de cabelos castanhos em um escritório na série Homecoming.Divulgação / Amazon Studios
Séries
por Bula Streaming
Bula Streaming

Julia Roberts devorou o podcast em um dia: dele nasceu este suspense sufocante do Prime Video

Antes de estrelar “Homecoming”, Julia Roberts ouviu de uma vez o podcast que inspirou a série. No Prime Video, a primeira temporada reúne a atriz e Sam Esmail, criador de “Mr. Robot”, num mistério em que ambientes acolhedores escondem perguntas desconfortáveis.

Bula StreamingPrime Video

HOMECOMING (2018)

Criação: Eli Horowitz e Micah Bloomberg
Direção da primeira temporada: Sam Esmail
Formato: Série · primeira temporada com 10 episódios
Classificação: 16 anos
Elenco da primeira temporada: Julia Roberts, Stephan James, Bobby Cannavale, Shea Whigham e Sissy Spacek

Heidi Bergman trabalha num centro que promete ajudar militares a retomar a vida civil. Nas sessões com Walter Cruz, um jovem soldado, tenta construir uma relação de confiança enquanto recebe cobranças de seus superiores. Anos depois, ela leva uma rotina muito diferente e enfrenta perguntas sobre o antigo emprego. A distância entre esses momentos abre um problema inquietante: o que aconteceu naquela instituição e por que certas lembranças parecem tão difíceis de alcançar?

A origem da produção contém uma curiosidade reveladora. Julia Roberts contou que recebeu o podcast por meio de seus agentes, começou a ouvi-lo enquanto fazia tarefas em casa e terminou a história no mesmo dia. Sam Esmail também ouviu o material repetidamente antes de adaptá-lo. Criado por Eli Horowitz e Micah Bloomberg, o projeto sonoro encontrou na televisão uma forma própria de organizar o desconforto.

Esmail dirige os dez episódios da primeira temporada e faz da composição dos planos uma parte essencial do mistério. Corredores, salas de atendimento e telefonemas parecem obedecer a uma ordem excessivamente controlada. Mudanças no formato da imagem distinguem momentos da narrativa e acompanham a percepção de Heidi. Prestar atenção às bordas do quadro, às distâncias e ao som das conversas rende tanto quanto procurar pistas nos diálogos.

Roberts trabalha com pequenas alterações de segurança e expressão. Sua personagem pode transmitir acolhimento profissional e, logo depois, parecer incapaz de compreender a própria situação. Stephan James oferece um contraponto delicado como Walter, enquanto Bobby Cannavale dá às cobranças corporativas uma familiaridade desagradável. A tensão vem justamente do modo como uma rotina de trabalho reconhecível pode acomodar decisões sobre as quais os envolvidos sabem muito pouco.

A indicação se concentra na temporada de estreia, disponível no Prime Video, com dez capítulos de duração relativamente curta. Existe uma segunda temporada, mas Julia Roberts protagoniza a primeira. O formato favorece quem procura um suspense concentrado, atento a interpretação e linguagem visual. A cada conversa, a série reorganiza o que parecia seguro e transforma o cuidado institucional numa pergunta persistente: quem definiu os objetivos daquele tratamento?

Bula Streaming

Bula Streaming

Leia Também
Um homem ampara uma mulher durante uma cena de tribunal em Olhos que Condenam.

16 indicações ao Emmy em 4 episódios: a minissérie da Netflix que expõe uma vergonha dos Estados Unidos

Dois homens conversam sentados ao balcão de um bar em cena de O Patriota.

O roteirista de À Procura da Felicidade criou esta série do Prime Video que faz rir do desespero

Duas mulheres espiam por trás de uma cerca viva em cena de Mal de Família.

Uma comédia sobre assassinato ganhou o BAFTA de melhor drama: a joia venenosa da Apple TV