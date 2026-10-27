O roteirista de Filadélfia levou o galã de Bridgerton a um romance incendiário no Paramount+

Bula Streaming Paramount+ COMPANHEIROS DE VIAGEM (2023)

Na Washington dos anos 1950, Hawkins Fuller sabe transitar pelos corredores do poder e proteger a própria reputação. Tim Laughlin chega à cidade com fé religiosa, convicções políticas e uma vulnerabilidade que Hawk aprendeu a esconder. A atração entre os dois nasce num ambiente em que a vida privada pode se tornar instrumento de investigação. Para manter o relacionamento, precisam enfrentar tanto a perseguição externa quanto a desigualdade de experiência e influência dentro do próprio casal.

O encontro criativo é um bom motivo para prestar atenção. Ron Nyswaner, indicado ao Oscar pelo roteiro de “Filadélfia”, adapta o romance de Thomas Mallon e volta a personagens cujas relações afetivas são atingidas pela discriminação. Jonathan Bailey, conhecido como Anthony em “Bridgerton”, encontra aqui um registro de desejo marcado por medo, hesitação e conflito religioso. Matt Bomer faz do charme de Hawk uma qualidade sedutora e, por vezes, inquietante.

A minissérie usa a passagem do tempo para mostrar o custo das escolhas. O que parece uma solução prática num momento pode reaparecer, anos depois, como ressentimento ou dívida emocional. O romance atravessa mudanças políticas e culturais até os anos 1980, sem perder a atenção àquilo que os personagens conseguem admitir um ao outro. Os saltos temporais tornam visível a distância entre sobreviver, preservar uma carreira e construir uma vida compartilhada.

As cenas íntimas têm função dramática: revelam quem conduz o encontro, quem pede reconhecimento e quem aceita menos do que deseja. O mesmo cuidado aparece nas conversas em espaços públicos, quando um olhar precisa substituir uma declaração. O elenco de apoio amplia esse universo, especialmente com Allison Williams, Jelani Alladin e Noah J. Ricketts, cujos personagens expõem outras formas de pertencimento, exclusão e compromisso.

Os oito episódios estão no Paramount+. É uma indicação para quem gosta de romances que levam a sério o contexto histórico e permitem que seus protagonistas sejam contraditórios. A força da série está na dificuldade de separar afeto e conveniência: os gestos mais ternos convivem com decisões capazes de ferir. Entre a discrição exigida nas ruas e a franqueza desejada a portas fechadas, sobra pouco espaço para sair ileso.